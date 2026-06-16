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Верховный суд предложил закрепить обязанность судов учитывать его позиции - РИА Новости, 16.06.2026
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10:46 16.06.2026
Верховный суд предложил закрепить обязанность судов учитывать его позиции

Верховный суд предложил закрепить обязанность учитывать его правовые позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленум Верховного суда РФ предложил законодательно закрепить обязанность судов учитывать правовые позиции Верховного и Конституционного судов.
  • Игнорирование правовых позиций ВС РФ и КС РФ будет приравнено к неправильному истолкованию закона, что станет основанием для отмены или изменения решения суда.
  • Законопроект также направлен на сокращение сроков рассмотрения дел и снижение судебной нагрузки, в числе предлагаемых изменений — ликвидация института арбитражных заседателей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предложил законодательно закрепить обязанность судов учитывать правовые позиции Верховного и Конституционного судов, в противном случае это может стать основанием для отмены решений нижестоящих инстанций, передает корреспондент РИА Новости.
Пленум под руководством Игоря Краснова во вторник принял постановление о внесении в Госдуму проекта изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу федерального закона "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ". Законопроектом предлагаются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства для унификации процессуальных норм.
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"Судами апелляционной и кассационной инстанций как неправильное истолкование закона может быть, в том числе, расценено принятие судебного акта без учета правовой позиции, содержащейся в постановлениях Конституционного суда РФ, пленума Верховного суда РФ и президиума Верховного суда РФ, а также в сохранивших силу постановлениях пленума Высшего арбитражного суда РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Пленум предлагает приравнять игнорирование правовых позиций ВС РФ и КС РФ к неправильному истолкованию закона, что является основанием для отмены или изменения решения суда.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на сокращение сроков рассмотрения дел и снижение судебной нагрузки, в числе предлагаемых изменений - расширение применения приказного и упрощенного производства за счет увеличения предельных размеров требований, оптимизация порядка рассмотрения отдельных дел в апелляционной и кассационной инстанциях.
Кроме того, законопроектом предлагается ликвидировать введенный более 20 лет назад институт арбитражных заседателей, так как он остается невостребованным.
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