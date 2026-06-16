Верховный суд предложил закрепить обязанность судов учитывать его позиции

Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Пленум Верховного суда РФ предложил законодательно закрепить обязанность судов учитывать правовые позиции Верховного и Конституционного судов.

Игнорирование правовых позиций ВС РФ и КС РФ будет приравнено к неправильному истолкованию закона, что станет основанием для отмены или изменения решения суда.

Законопроект также направлен на сокращение сроков рассмотрения дел и снижение судебной нагрузки, в числе предлагаемых изменений — ликвидация института арбитражных заседателей.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предложил законодательно закрепить обязанность судов учитывать правовые позиции Верховного и Конституционного судов, в противном случае это может стать основанием для отмены решений нижестоящих инстанций, передает корреспондент РИА Новости.

Пленум под руководством Игоря Краснова во вторник принял постановление о внесении в Госдуму проекта изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу федерального закона "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ". Законопроектом предлагаются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства для унификации процессуальных норм.

"Судами апелляционной и кассационной инстанций как неправильное истолкование закона может быть, в том числе, расценено принятие судебного акта без учета правовой позиции, содержащейся в постановлениях Конституционного суда РФ, пленума Верховного суда РФ и президиума Верховного суда РФ, а также в сохранивших силу постановлениях пленума Высшего арбитражного суда РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Пленум предлагает приравнять игнорирование правовых позиций ВС РФ и КС РФ к неправильному истолкованию закона, что является основанием для отмены или изменения решения суда.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на сокращение сроков рассмотрения дел и снижение судебной нагрузки, в числе предлагаемых изменений - расширение применения приказного и упрощенного производства за счет увеличения предельных размеров требований, оптимизация порядка рассмотрения отдельных дел в апелляционной и кассационной инстанциях.