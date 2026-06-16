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Верховный суд предложил схему привлечения молодежи в аппараты судов - РИА Новости, 16.06.2026
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10:35 16.06.2026
Верховный суд предложил схему привлечения молодежи в аппараты судов

Верховный суд подготовил схему привлечения студентов в аппараты судов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВерховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленум Верховного суда России подготовил законопроект, позволяющий студентам юридического профиля и юристам со средним профессиональным образованием работать секретарями суда.
  • Законопроект направлен на повышение интереса к работе в аппаратах судов и решение проблемы текучести кадров.
  • Снижение квалификационных требований предлагается распространить только на аппараты мировых судей и федеральных судов, за исключением Конституционного и Верховного судов РФ.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного суда России подготовил законопроект, который позволит студентам юридического профиля и юристам со средним профессиональным образованием работать секретарем суда, передает корреспондент РИА Новости.
Пленум под руководством Игоря Краснова во вторник принял постановление о внесении в Госдуму проекта изменений в федеральный закон о государственной гражданской службе, которые направлены на повышение интереса к работе в аппаратах судов и призваны решить проблему текучести кадров.
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"Для молодежи привлекательность работы в качестве секретаря суда, секретаря судебного заседания, консультанта, как правило, связана с возможностью получить необходимый опыт, что позволяет в дальнейшем продолжить карьеру в судебной системе, в том числе претендовать на должность судьи. Принимая во внимание заинтересованность судебной системы и государства в целом в привлечении молодых специалистов, предлагается смягчить квалификационные требования для работников аппаратов судов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно документу, работа в суде на должностях, непосредственно связанных с юридическим профилем, способствует накоплению профессионального опыта, развитию знаний и умений, полученных при обучении.
"В случае принятия новеллы появится возможность трудоустраивать на должности в аппаратах судов не только молодых людей, уже имеющих среднее профессиональное юридическое образование, но и студентов, получающих высшее профессиональное юридическое образование, при условии, что они прошли не менее половины срока обучения согласно федеральному государственному стандарту", - отмечается в пояснительной записке.
Пленум уточняет, что снижение квалификационных требований предлагается распространить только на аппараты мировых судей и федеральных судов, за исключением Конституционного и Верховного судов РФ.
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