Верховный суд разъяснил, когда обман с хищением имущества считается кражей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что тайное изъятие имущества образует состав кражи.
- Обман или злоупотребление доверием могут рассматриваться как способ облегчения доступа к имуществу, но само изъятие должно быть тайным.
- В случае оценки содеянного как кражи в крупном или особо крупном размере может быть установлен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину».
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что тайное изъятие имущества образует состав кражи, если обман или злоупотреблением доверием использовались лишь для облегчения доступа к этому имуществу, передает корреспондент РИА Новости.
"Если виновное лицо использовало обман либо злоупотребление доверием только для обеспечения или облегчения доступа к имуществу, отвлечения внимания потерпевшего или иных лиц, но при этом само изъятие имущества осуществило тайно, то его действия образуют состав кражи", - говорится в постановлении пленума.
Уточняется, что в случае оценки содеянного как кражи имущества гражданина, совершенной в крупном или в особо крупном размере, в действиях виновного также может быть установлен квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба гражданину", если основания для этого будут указаны в описательно-мотивировочной части приговора.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова во вторник внес изменения в постановление 2002 года, которым разъяснялась судебная практика по делам о краже, грабеже и разбое.