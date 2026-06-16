Верховный суд разъяснил, когда обман с хищением имущества считается кражей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что тайное изъятие имущества образует состав кражи.

Обман или злоупотребление доверием могут рассматриваться как способ облегчения доступа к имуществу, но само изъятие должно быть тайным.

В случае оценки содеянного как кражи в крупном или особо крупном размере может быть установлен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину».

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что тайное изъятие имущества образует состав кражи, если обман или злоупотреблением доверием использовались лишь для облегчения доступа к этому имуществу, передает корреспондент РИА Новости.

"Если виновное лицо использовало обман либо злоупотребление доверием только для обеспечения или облегчения доступа к имуществу, отвлечения внимания потерпевшего или иных лиц, но при этом само изъятие имущества осуществило тайно, то его действия образуют состав кражи", - говорится в постановлении пленума.

Уточняется, что в случае оценки содеянного как кражи имущества гражданина, совершенной в крупном или в особо крупном размере, в действиях виновного также может быть установлен квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба гражданину", если основания для этого будут указаны в описательно-мотивировочной части приговора.