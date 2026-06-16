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Многодетный отец из США рассказал, почему переехал с семьей в Россию - РИА Новости, 16.06.2026
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18:37 16.06.2026 (обновлено: 18:46 16.06.2026)
Многодетный отец из США рассказал, почему переехал с семьей в Россию

Джозеф Шуцман рассказал, почему переехал с семьей в Россию

© Фото : Джозеф Шуцман/ВКонтактеДжозеф Шуцман
Джозеф Шуцман - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Джозеф Шуцман/ВКонтакте
Джозеф Шуцман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джозеф Шуцман, многодетный отец и ведущий ток-шоу Russia Up Close, переехал с семьей из США в Россию ради традиционных ценностей.
  • Шуцман подписал Международную декларацию о защите семьи и подчеркнул важность воплощения традиционных ценностей в жизнь.
  • Шуцман заявил, что брак, семья, материнство, отцовство и детство являются основой любого общества.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Многодетный отец из США и ведущий ток-шоу Russia Up Close ("Увидеть Россию ближе") Джозеф Шуцман переехал с семьей из США в Россию ради традиционных ценностей, об этом он сообщил на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной подписанию Международной декларации о защите семьи.
"Моя семья переехала в Россию из Америки три года назад именно из-за ценностей, которые сегодня здесь провозглашаются и отражены в Международной декларации о защите семьи. Это декларация, которую я подписал, важный первый шаг в защите этих ценностей. Но недостаточно просто подписать декларацию. Недостаточно рукоплескать красивым словам. Недостаточно говорить, что мы верим в традиционные и семейные ценности. Мы должны воплощать их в жизнь", - сказал Шуцман.
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Он подчеркнул, что в декларации говорится об основах человеческого бытия, о семье, о детях, о продолжении самой цивилизации.
"Нужно мужество, чтобы в мире, который боится правды сегодня, ясно заявлять: брак, семья, материнство, отцовство, детство – все это не устаревшие понятия, а основа любого общества, которое хочет выжить", - сказал Шуцман.
Он выразил благодарность, что он вместе с семьей может жить в стране, где президент и православная церковь защищают традиционные ценности, где все еще есть понимание того, что ни один народ не может существовать без благодати Божьей.
"Человек создан по образу и подобию Божию. Если мы не можем чтить, защищать и открыто провозглашать образ Божий – значит, мы уже забыли, ради чего существует человеческая цивилизация. Именно поэтому столько сообществ по всему миру рушатся – они забыли о Боге, о жертвенности, о семье, они выбрали эгоизм вместо долга, удобство вместо детей, роскошь вместо любви и комфорт вместо истины. Но мы призваны к чему-то более высокому", - подчеркнул Шуцман.
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Инициатива подписания Международной декларации о защите семьи принадлежит патриарху Московскому вся Руси Кириллу. Организаторами ее подписания выступили Союз православных женщин и Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Декларация призвана консолидировать усилия неправительственных объединений разных стран для создания международной сети общественных организаций и отстаивания принципов, изложенных в Декларации, методами общественной дипломатии и правозащиты. Декларация служит основой для международного сотрудничества в области защиты семьи, позволяя странам обмениваться опытом и лучшими практиками и увлекать за собой гражданское общество.
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