В популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском

Краткий пересказ от РИА ИИ В сети американских универмагов Macy's продаются футболки с надписями на русском языке.

Футболка с надписью «Челюсти» пользуется повышенным спросом и за последние пять дней была куплена 52 раза.

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Футболки с надписями на русском языке продаются в крупной сети американских универмагов Macy's, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

На сайте магазина можно приобрести футболку с надписью "Челюсти" по цене 17,49 долларов, что составляет чуть больше 1260 рублей. Цена указана с учетом 30% скидки. До этого такая модель стоила почти 25 долларов – около 1,8 тысячи рублей.