В популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сети американских универмагов Macy's продаются футболки с надписями на русском языке.
- Футболка с надписью «Челюсти» пользуется повышенным спросом и за последние пять дней была куплена 52 раза.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Футболки с надписями на русском языке продаются в крупной сети американских универмагов Macy's, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На сайте магазина можно приобрести футболку с надписью "Челюсти" по цене 17,49 долларов, что составляет чуть больше 1260 рублей. Цена указана с учетом 30% скидки. До этого такая модель стоила почти 25 долларов – около 1,8 тысячи рублей.
В этой же категории представлены аналогичные модели с английской надписью "Jaws" (англ "Челюсти" - ред.) за ту же цену, однако только футболка с русской подписью отмечена плашкой "повышенный спрос". По данным магазина, за последние пять дней ее купили 52 раза.
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