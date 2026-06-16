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В популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском - РИА Новости, 16.06.2026
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04:25 16.06.2026 (обновлено: 11:02 16.06.2026)
В популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском

Macy's: в популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском

© AP Photo / Ted ShaffreyУнивермаг Macy's
Универмаг Macy's - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
Универмаг Macy's. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сети американских универмагов Macy's продаются футболки с надписями на русском языке.
  • Футболка с надписью «Челюсти» пользуется повышенным спросом и за последние пять дней была куплена 52 раза.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Футболки с надписями на русском языке продаются в крупной сети американских универмагов Macy's, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На сайте магазина можно приобрести футболку с надписью "Челюсти" по цене 17,49 долларов, что составляет чуть больше 1260 рублей. Цена указана с учетом 30% скидки. До этого такая модель стоила почти 25 долларов – около 1,8 тысячи рублей.
© Фото : Macy’sФутболка с надписью "Челюсти" на сайте магазина Macy's
Футболка с надписью Челюсти на сайте магазина Macy's - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Macy’s
Футболка с надписью "Челюсти" на сайте магазина Macy's
В этой же категории представлены аналогичные модели с английской надписью "Jaws" (англ "Челюсти" - ред.) за ту же цену, однако только футболка с русской подписью отмечена плашкой "повышенный спрос". По данным магазина, за последние пять дней ее купили 52 раза.
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