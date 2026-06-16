Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранным гостям ЧМ по футболу в США, нарушившим визовый режим, грозят депортация и финансовые потери.

Превышение срока пребывания в стране грозит иностранцам уголовным преследованием, исключений для гостей чемпионата не будет.

Попытки сэкономить на юридической помощи или разобраться самостоятельно могут привести к более значительным финансовым потерям.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. Иностранным гостям ЧМ по футболу в США, решившим нарушить визовый режим, грозят не только депортация, но и колоссальные финансовые потери, сообщил РИА Новости старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере.

"Нанять адвоката для дел в иммиграционном суде иногда может стоить десятки тысяч", - сказал Линдпере.

Он напомнил, что за превышение срока пребывания в стране иностранцам грозит уголовное преследование, и исключений для гостей чемпионата не будет.

По словам юриста, масштаб финансовых потерь напрямую зависит от того, на каком этапе процесса находится человека. При этом многие совершают критическую ошибку, пытаясь сэкономить.

"Люди рассчитывают сами на собственные силы или пользуются устаревшей информацией из интернета, пытаясь разобраться самостоятельно. Такой подход к решению проблемы оказывается дороже", - подчеркнул юрист.