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Гостей ЧМ предупредили о больших расходах на суды из-за просроченных виз - РИА Новости, 16.06.2026
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04:07 16.06.2026
Гостей ЧМ предупредили о больших расходах на суды из-за просроченных виз

Юрист Линдпере напомнил, что нарушителям визового режима в США грозит депортация

© REUTERS / Shannon StapletonСотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Shannon Stapleton
Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранным гостям ЧМ по футболу в США, нарушившим визовый режим, грозят депортация и финансовые потери.
  • Превышение срока пребывания в стране грозит иностранцам уголовным преследованием, исключений для гостей чемпионата не будет.
  • Попытки сэкономить на юридической помощи или разобраться самостоятельно могут привести к более значительным финансовым потерям.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. Иностранным гостям ЧМ по футболу в США, решившим нарушить визовый режим, грозят не только депортация, но и колоссальные финансовые потери, сообщил РИА Новости старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере.
"Нанять адвоката для дел в иммиграционном суде иногда может стоить десятки тысяч", - сказал Линдпере.
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Он напомнил, что за превышение срока пребывания в стране иностранцам грозит уголовное преследование, и исключений для гостей чемпионата не будет.
По словам юриста, масштаб финансовых потерь напрямую зависит от того, на каком этапе процесса находится человека. При этом многие совершают критическую ошибку, пытаясь сэкономить.
"Люди рассчитывают сами на собственные силы или пользуются устаревшей информацией из интернета, пытаясь разобраться самостоятельно. Такой подход к решению проблемы оказывается дороже", - подчеркнул юрист.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов.
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