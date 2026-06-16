Реальные расходы американцев за год выросли больше официальной статистики

Краткий пересказ от РИА ИИ Реальные расходы жителей США за год увеличились больше, чем сообщает официальная статистика.

Около половины жителей США отмечают ухудшение своего финансового положения за минувшие 12 месяцев, что стало самым высоким показателем с января 2023 года.

Цены на некоторые товары, такие как бензин, помидоры и говяжий фарш, значительно выросли, в то время как цены на другие продукты, например, картофель, хлеб и курица, либо остались на прежнем уровне, либо незначительно снизились.

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Реальные расходы жителей США за год увеличились больше, чем сообщает официальная статистика, выяснило РИА Новости, проанализировав отчетность американских банков и данные о динамике цен на различные категории товаров и услуг.

Во вторник Федеральный резервный банк Нью-Йорка представил исследование, согласно которому около половины жителей США отмечают ухудшение своего финансового положения за минувшие 12 месяцев, что стало самым высоким показателем с января 2023 года.

Как демонстрирует наиболее свежая информация об изменении цен на товары и услуги в США, в апреле нынешнего года американцы потратили на жизненно важные вещи вроде продуктов, одежды и бензина на 4,8% больше, чем в том же месяце 2025 года. Причем в марте рост расходов был меньше и составлял всего 4,3%, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.

Это существенно превышает официальные данные, которые представило федеральное Бюро статистики труда США (БСТ). В них указывается, что индекс потребительских цен для всех городских жителей вырос в апреле с поправкой на сезонные колебания на 0,6% после роста на 0,9% в марте. Кроме того, подчеркивается, что за 12 месяцев он увеличился на 3,8%, говорится в недавнем докладе этого ведомства.

В тоже время, онлайн-агрегаторы данных о потребительских расходах указывают, что в среднем стоимость жизни в США сейчас составляет около 4,2 тысячи долларов в месяц на семью из четырех человек без учета аренды жилья. Показатель может существенно отличаться в зависимости от города. Так, жители Нью-Йорка сейчас в среднем тратят на жизнь 6,2 тысячи долларов, а Канзас-Сити - только 4 тысячи долларов.

Согласно официальной статистике, средняя цена на галлон (3,8 литра) бензина самой дешевой марки Regular в апреле 2025 года составляла 3,33 доллара, а спустя год выросла на 28% до 4,263 доллара.

Из продовольственных товаров за период с апреля по апрель больше всего подорожали помидоры. Рост цены на них с 1,79 до 2,68 доллара за фунт (454 грамма), а также говяжий фарш – с 6 до 6,92 доллара за фунт.