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Реальные расходы американцев за год выросли больше официальной статистики - РИА Новости, 16.06.2026
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03:23 16.06.2026
Реальные расходы американцев за год выросли больше официальной статистики

РИА Новости: расходы американцев на еду и бензин в апреле выросли на 4,8%

© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Peter Morgan
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальные расходы жителей США за год увеличились больше, чем сообщает официальная статистика.
  • Около половины жителей США отмечают ухудшение своего финансового положения за минувшие 12 месяцев, что стало самым высоким показателем с января 2023 года.
  • Цены на некоторые товары, такие как бензин, помидоры и говяжий фарш, значительно выросли, в то время как цены на другие продукты, например, картофель, хлеб и курица, либо остались на прежнем уровне, либо незначительно снизились.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Реальные расходы жителей США за год увеличились больше, чем сообщает официальная статистика, выяснило РИА Новости, проанализировав отчетность американских банков и данные о динамике цен на различные категории товаров и услуг.
Во вторник Федеральный резервный банк Нью-Йорка представил исследование, согласно которому около половины жителей США отмечают ухудшение своего финансового положения за минувшие 12 месяцев, что стало самым высоким показателем с января 2023 года.
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Как демонстрирует наиболее свежая информация об изменении цен на товары и услуги в США, в апреле нынешнего года американцы потратили на жизненно важные вещи вроде продуктов, одежды и бензина на 4,8% больше, чем в том же месяце 2025 года. Причем в марте рост расходов был меньше и составлял всего 4,3%, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
Это существенно превышает официальные данные, которые представило федеральное Бюро статистики труда США (БСТ). В них указывается, что индекс потребительских цен для всех городских жителей вырос в апреле с поправкой на сезонные колебания на 0,6% после роста на 0,9% в марте. Кроме того, подчеркивается, что за 12 месяцев он увеличился на 3,8%, говорится в недавнем докладе этого ведомства.
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В тоже время, онлайн-агрегаторы данных о потребительских расходах указывают, что в среднем стоимость жизни в США сейчас составляет около 4,2 тысячи долларов в месяц на семью из четырех человек без учета аренды жилья. Показатель может существенно отличаться в зависимости от города. Так, жители Нью-Йорка сейчас в среднем тратят на жизнь 6,2 тысячи долларов, а Канзас-Сити - только 4 тысячи долларов.
Согласно официальной статистике, средняя цена на галлон (3,8 литра) бензина самой дешевой марки Regular в апреле 2025 года составляла 3,33 доллара, а спустя год выросла на 28% до 4,263 доллара.
Из продовольственных товаров за период с апреля по апрель больше всего подорожали помидоры. Рост цены на них с 1,79 до 2,68 доллара за фунт (454 грамма), а также говяжий фарш – с 6 до 6,92 доллара за фунт.
При этом отдельные продукты, например, картофель остались на прежнем уровне, а хлеб и курица незначительно подешевели. Зато цены на яйца опустились с 5,12 до 2,50 доллара за упаковку из 12 штук.
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