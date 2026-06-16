США хотят, чтобы Иран получил выгоду от соглашения, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения условий соглашения.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 16 июня - РИА Новости. США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения условий соглашения, утверждает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Политик добавил, что желает исламской республике быть успешной страной, но только при условии обязательства отказаться от планов создания ядерного оружия.