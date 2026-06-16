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США хотят, чтобы Иран получил выгоду от соглашения, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.06.2026
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02:29 16.06.2026
США хотят, чтобы Иран получил выгоду от соглашения, заявил Вэнс

Вэнс: США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения соглашения

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения условий соглашения.
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 16 июня - РИА Новости. США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения условий соглашения, утверждает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Если Иран выполнит свои обязательства, то получит от этого выгоду, мы хотим именно этого", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Политик добавил, что желает исламской республике быть успешной страной, но только при условии обязательства отказаться от планов создания ядерного оружия.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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