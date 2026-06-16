США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, это отражено в меморандуме о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что (Международное агентство по атомной энергии - ред.) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC , на своем сайте СМИ публикует выдержки из него.

По словам Вэнса, это четко прописано в меморандуме о взаимопонимании.

Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.