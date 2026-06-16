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США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.06.2026
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02:26 16.06.2026 (обновлено: 02:30 16.06.2026)
США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс

Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • Ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, это отражено в меморандуме о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что (Международное агентство по атомной энергии - ред.) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, на своем сайте СМИ публикует выдержки из него.
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По словам Вэнса, это четко прописано в меморандуме о взаимопонимании.
Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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