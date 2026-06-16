В США продолжат ликвидацию последствий крушения B-52

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На авиабазе Эдвардс в Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52 вскоре после взлета.
- Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий катастрофы.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. Экстренные службы в США продолжат ликвидацию последствий катастрофы бомбардировщика B-52 на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, заявил РИА Новости представитель авиабазы.
Ранее авиабаза сообщила, что бомбардировщик потерпел крушение вскоре после взлета.
"Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия, ситуация остается в развитии", – сказали там.