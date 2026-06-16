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В США продолжат ликвидацию последствий крушения B-52 - РИА Новости, 16.06.2026
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01:20 16.06.2026
В США продолжат ликвидацию последствий крушения B-52

Экстренные службы в США ликвидируют последствия крушения B-52

© Фото : U.S. Air ForceСамолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A
Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : U.S. Air Force
Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На авиабазе Эдвардс в Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52 вскоре после взлета.
  • Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий катастрофы.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. Экстренные службы в США продолжат ликвидацию последствий катастрофы бомбардировщика B-52 на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, заявил РИА Новости представитель авиабазы.
Ранее авиабаза сообщила, что бомбардировщик потерпел крушение вскоре после взлета.
"Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия, ситуация остается в развитии", – сказали там.
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В миреСШАКалифорнияB-52
 
 
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