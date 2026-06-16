Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мотивированные и опытные националисты из состава 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожаются в Сумской области.
- Подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ были передислоцированы в Сумскую область в конце мая.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Мотивированные и опытные националисты из состава 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожаются "Северянами" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Некрологи украинских военнослужащих показали, что подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ укомплектованы мотивированными националистами, часть из которых принимает участие в боевых действиях начиная с 2022 года", – сообщил источник.
Он также уточнил, что части данной бригады были передислоцированы в Сумскую область в конце мая.
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