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ВС России уничтожают мотивированных националистов в Сумской области - РИА Новости, 16.06.2026
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06:59 16.06.2026 (обновлено: 07:00 16.06.2026)
ВС России уничтожают мотивированных националистов в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожают националистов из 5-й тяжелой бригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мотивированные и опытные националисты из состава 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожаются в Сумской области.
  • Подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ были передислоцированы в Сумскую область в конце мая.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Мотивированные и опытные националисты из состава 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожаются "Северянами" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Некрологи украинских военнослужащих показали, что подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ укомплектованы мотивированными националистами, часть из которых принимает участие в боевых действиях начиная с 2022 года", – сообщил источник.
Он также уточнил, что части данной бригады были передислоцированы в Сумскую область в конце мая.
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