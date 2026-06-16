Сомнолог рассказал, почему вредно засыпать под телевизор

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Привычка засыпать под телевизор формирует зависимость, сокращает фазу глубокого сна на 25-30% и со временем ведет к тревожности и ухудшению памяти, заявил сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.

По словам сомнолога, свет от экрана подавляет выработку мелатонина, звук вызывает микропробуждения, а эмоциональный контент мешает глубокому засыпанию. Перестроиться можно за три - четыре недели, заменив телевизор на белый шум или аудиокнигу и введя вечерний ритуал без экранов, добавил Яковлев.