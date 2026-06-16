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Сомнолог рассказал, почему вредно засыпать под телевизор - РИА Новости, 16.06.2026
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11:47 16.06.2026
Сомнолог рассказал, почему вредно засыпать под телевизор

Сомнолог Яковлев: привычка засыпать под телевизор вызывает зависимость

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Привычка засыпать под телевизор формирует зависимость и сокращает фазу глубокого сна на 25–30 %.
  • Со временем у людей, которые засыпают под телевизор, могут появиться хронические последствия: повышение артериального давления, рост уровня тревожности, ухудшение памяти.
  • Перестроиться можно за три-четыре недели, заменив телевизор на белый шум или аудиокнигу и введя вечерний ритуал без экранов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Привычка засыпать под телевизор формирует зависимость, сокращает фазу глубокого сна на 25-30% и со временем ведет к тревожности и ухудшению памяти, заявил сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.
"По исследованиям с полисомнографией, у людей, которые засыпают под телевизор, в среднем на 25–30% меньше глубокого сна по сравнению с теми, кто спит в тишине. Утром это выливается в разбитость, туман в голове, сниженную концентрацию. Со временем накапливаются хронические последствия: повышается артериальное давление, растет уровень тревожности, ухудшается память", - сказал Яковлев "Газете.Ru".
По словам сомнолога, свет от экрана подавляет выработку мелатонина, звук вызывает микропробуждения, а эмоциональный контент мешает глубокому засыпанию. Перестроиться можно за три - четыре недели, заменив телевизор на белый шум или аудиокнигу и введя вечерний ритуал без экранов, добавил Яковлев.
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