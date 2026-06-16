Слуцкий прокомментировал саммит G7 во Франции

Он напомнил, что приглашений официальных никто не отправлял, как и не получал, более того, президент РФ Владимир Путин не раз и не два говорил о том, что приоритетом является выработка соглашений по устойчивому миру, а не встречи ради встреч, и невербальные отсылки к "Аляске" вряд ли помогут укрофюреру.