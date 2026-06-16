Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леонид Слуцкий заявил, что клуб G7 скатился до уровня площадки для дешевого перформанса киевского комедианта.
- Он подчеркнул, что саммит G7 не приблизил достижение мира на Украине.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Клуб G7 скатился до уровня площадки для дешевого перформанса киевского комедианта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Клуб G7 скатился до уровня площадки для дешевого перформанса киевского комедианта. Саммит во Франции с участием (Владимира) Зеленского предсказуемо выдал порцию обещаний по поддержке укрохунты и антироссийских нарративов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что еврорусофобы и здесь изо всех сил пытались задушить "дух Анкорджа" и "перевербовать" американского лидера.
Зеленский в этой же логике, по словам главы думского комитета, используя мегафонную дипломатию, вновь публично отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве и, апеллируя уже к американскому лидеру Дональду Трампу, заверял, что готов к переговорам "хоть на Аляске".
Он напомнил, что приглашений официальных никто не отправлял, как и не получал, более того, президент РФ Владимир Путин не раз и не два говорил о том, что приоритетом является выработка соглашений по устойчивому миру, а не встречи ради встреч, и невербальные отсылки к "Аляске" вряд ли помогут укрофюреру.
"Со своей стороны надеемся на реализацию потенциала анкориджских договоренностей. И для продолжения разговора Зеленскому необходимо вывести подразделения бандеровцев с территории российских регионов. Тоже - говорилось неоднократно", - сказал парламентарий.
Слуцкий подчеркнул, что "парижские гастроли укрофюрера" пока имеют сомнительный успех лишь у ангажированной европейской публики, а саммит G7 не приблизил ни на шаг достижение мира на Украине.