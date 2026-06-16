Юлиана Слащева: Чебурашка и Винни-Пух вернутся в новых фильмах

Легендарный "Союзмультфильм" в этом году отмечает 90-летие. Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева в интервью РИА Новости рассказала, какими мероприятиями "Союзмультфильм" отпразднует юбилей, как изменилась жизнь отечественной анимации после санкций, как искусственный интеллект помогает мультипликаторам, и над какими проектами "Союзмультфильм" работает сегодня. Беседовала Дарья Медведева.

– Юлиана Юрьевна, 10 июня "Союзмультфильму" исполнилось 90 лет. К юбилею готовится выставка в Третьяковской галерее, когда она откроется для посетителей? Какие экспонаты увидят гости?

– Выставка в Третьяковской галерее – только одно событие из череды мероприятий, посвященных празднованию 90-летия "Союзмультфильма", которое отмечается весь 2026 год. Как ожидается, экспозиция начнет работу в ноябре и продлится четыре месяца. Она раскроет процесс создания мультфильма от идеи и сценария до финальной реализации, покажет различные техники анимации, в которых работали создатели "золотой коллекции", мастера мультипликации, и те, в которых мы работаем сегодня. Также гости смогут узнать, как аниматоры работают со звуком и раскадровками.

Процессу создания мультфильмов будет посвящен еще один проект – интерактивная выставка "Фабрика чудес". Экспонаты можно трогать, исследовать, слушать аудиогид. После Москвы выставка отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Кроме того, в этом году "Союзмультфильм" покажет первое новогоднее шоу, над которым сейчас работает наша команда. Мы вообще хотим выйти на рынок больших шоу для семейной аудитории.

– Недавно был анонсирован анимационный фильм "Сыщик Добрынин". На какую аудиторию он рассчитан, сколько серий планируется?

– История была написана членом Союза писателей России Дмитрием Плоткиным, который сам работал в полиции. Сыщик Добрынин – собирательный образ современного полицейского. На самом деле все, что касается детективов, расследований, работы сыскных органов – всегда очень интересно самой широкой аудитории. Проект запускается первым короткометражным фильмом с возрастным ограничением 8+. Он будет интересен подросткам, а главное – семейной аудитории. Если первая история про сыщика Добрынина понравится зрителям, то мы, конечно, сделаем продолжение.

– Какие российские анимационные проекты сейчас наиболее востребованы за рубежом?

– "Союзмультфильм" всегда вел очень активную международную работу, в том числе, и сегодня. Как ни странно, благодаря ограничениям, с которыми Россия и отечественный контент сталкиваются на англосаксонских рынках, мы открыли для себя весь остальной мир, с которым раньше мы работали намного меньше. Сегодня мы реализуем контент в 120 странах, при этом 25% дохода от международных продаж приходится на Ближний Восток – это Саудовская Аравия, Катар, Оман и другие государства региона. На втором месте – Китай, а на третьем месте – другие азиатские страны.

Если говорить про Ближний Восток, то сегодня наши мультфильмы можно посмотреть на всех детских телеканалах или онлайн-платформах. Для того, чтобы быть ближе к традициям и ценностям, мы делаем адаптации, например, посвящаем эпизоды национальным праздникам. Это расходится невероятными тиражами и объемами просмотров.

Китай – тоже один из наших основных партнеров, и мы планируем расширение партнерства, в том числе, обсуждаем возможное совместное производство анимационных проектов. В июне я лечу в Китай, где выступлю на форуме и обсужу с коллегами этот вопрос.

Мы верим в то, что наша анимация хорошо транслирует и экспортирует смыслы – ценности, которые есть у нас, близки очень многим странам. На Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке все, что касается семьи, любви и уважения к старшим, очень востребовано, а на протяжении 90 лет все проекты "Союзмультфильма" именно об этом.

– Как изменилась жизнь индустрии в связи с санкциями в отношении России? Насколько выросла стоимость производства?

– Действительно, в связи с санкциями отрасль получила много ограничений. Я бы сказала, что это ударило по анимационной отрасли даже больше, чем по киноиндустрии из-за ограничений на использование программного обеспечения и покупку оборудования. Анимация – это симбиоз технологий и креатива, поэтому современные технологические решения для отрасли очень важны. На кино это тоже сказалось, потому что сильно подорожало оборудование и серверы для хранения. Мы активно ищем российские разработки, активно работаем с министерством цифрового развития и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), правительством Москвы для того, чтобы появились собственные разработки, в том числе в области программного обеспечения для анимации, компьютерной графики, спецэффектов в кино. Ситуация осложнилась еще и тем, что мы имеем возможность продавать не на всех международных кинорынках, а только на территории дружественных стран, поэтому сократились доходы от международных продаж. Тем не менее, мы открываем для себя новые рынки.

В июне проходит Шанхайский кинофестиваль, куда меня пригласили на открытие. В этом году в рамках фестиваля будут представлены несколько российских работ. В следующем году "Союзмультфильм" собирается подать заявку на участие в Шанхайском кинофестивале и представить полнометражный фильм, который называется "Малуша и заколдованный царевич". В конце этого года будет завершено производство, в следующем году мы покажем его на фестивалях перед прокатом.

Мы не сдаемся и, конечно, будем биться, потому что для анимации и кино недостаточно одного рынка. Мы должны активно присутствовать на всей на евразийской территории, а это зависит только от нас, нашей настойчивости и постоянной работы с рынками.

– Если говорить про российского зрителя: на что должен быть нацелен детский контент? Какие проекты сегодня находятся в разработке киностудии?

– К счастью или сожалению, это данность – контент для детей не меняется никогда. Его тематика практически всегда одна и та же, по крайней мере – для маленьких детей. Мы ранжируем наш контент по возрастным группам. Проекты для детей до семи лет всегда посвящены любви к Родине, уважению к старшим, добрым поступкам. Контент для детей постарше разделяется по интересам. Например, появление новых технологий не может не отражаться в анимации для детей старше семи лет. Востребованы также приключенческие фильмы, фантастика и детективные истории. Мы понимаем, что качественные мультфильмы получаются с любимыми и известными персонажами, поэтому совместно с партнерами из киноиндустрии мы делаем много ребутов (перезапусков – ред.) "золотой коллекции" – например, игровые фильмы "Чебурашка", "Простоквашино" или "Умка", который выйдет в конце этого года. Такие ленты дают возможность поностальгировать и вспомнить о персонажах, которых мы любим с детства, но в формате новой истории. Кроме этого, востребованы экранизации: если книга стала популярной, если родители уверены, что это безопасный контент для детей, то такие проекты занимают важное место.

– Вы упомянули Чебурашку. Сколько частей о нем еще может выйти?

– Созданы не только новые фильмы о Чебурашке. Существует сериал, который запустился в сентябре прошлого года, это короткие эпизоды по семь минут. Его очень полюбили дети и родители. Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма "Чебурашка 3" 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы.

– Студия "Союзмультфильм" славится героями "золотой коллекции" такими, как Кот Матроскин, Заяц и Волк из "Ну, погоди!". Какие герои являются любимыми лично для вас?

– Мультфильм "Тайна третьей планеты" в детстве был моим любимым, а персонажем, соответственно, Алиса Селезнева. Я ассоциировала себя с ней, мне хотелось постигать космические миры, летать на разные планеты вместо того, чтобы ходить в школу. Если поставить его в один ряд с современными мультфильмами, даже западными аналогами, он будет выглядеть невероятно современно и оригинально. Герои "Тайны третьей планеты" – это, конечно, мое все.

Кроме того, я очень люблю Винни-Пуха, сейчас кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с "Союзмультфильмом" готовит отдельный игровой фильм про этого героя, и совсем скоро с ним познакомятся и современные дети.

– То есть планируется новый проект о Винни-Пухе?

– В планах проекты со многими полюбившимися персонажами. Наше подразделение игрового кино занимается созданием отдельной истории про Кота Матроскина, в сопродюсерстве с нашими партнерами из киноиндустрии прорабатываем фильмы о Винни-Пухе, и о проектах с героями мультфильмов "Жил-был Пес" и "Ну, погоди!". Все они получат "реинкарнацию" и их истории будут звучать по-новому.

– Однако в индустрии существует мнение, что необходимо создавать новых героев, а не ремейки. Появятся ли новые герои у "Союзмультфильма"?

– Конечно, такие проекты планируются, более того – они уже есть. Например, самым популярным мультфильмом в странах Ближнего Востока является наш мультсериал "Оранжевая корова" – и это абсолютно новый проект. Этому мультфильму уже семь лет, создано более 200 эпизодов. Именно в рамках этого проекта мы делаем специальные эпизоды и серии. В мультсериале "Умка" задействованы знакомые персонажи: мальчик Тайкэ, Умка и его мама, но он построен на новых историях. Этот сериал с большим успехом шел не только в России, но и на главном детском канале Китая CCTV Kids.

Сейчас мы работаем над двумя полнометражными фильмами. "Малуша и Заколдованный царевич", вдохновленный книгой Олега Роя, которая вышла огромным тиражом и популярна. В фильме появятся новые грани и персонажи, история будет немного изменена.

Второй большой фильм – тоже экранизация, вдохновленная книгами Юлии Ивановой. Проект называется "Тайны Чароводья". В основе фильма – первая и вторая книги Юлии Ивановой, их сюжеты объединены между собой. Многое из того, что находится в разработке, – проекты с новыми героями и персонажами, которые не существовали раньше.

– В сети все чаще появляются мультфильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Как относитесь к ИИ в мультипликации?

– Мы относимся к искусственному интеллекту не как к чему-то, что может завтра заменить творцов, художников или мультипликаторов, а как к инструменту, работе с которым каждый творец должен обучиться. Создатели должны знать, как использовать нейросети так же, как до этого на протяжении многих лет традиционное для анимации программное обеспечение. Сегодня ИИ – такой же продукт, как и все то, что ранее использовалось в анимации. Он очень ускоряет процессы, заменяет целый ряд технических функций – именно на это мы настраиваем своих творцов. Идея и творчество всегда будут за человеком, но чем быстрее он освоит технологии, тем легче ему будет творить, и тем больше проектов он сможет выпускать. Сегодня думать по-другому – просто преступно, мы не можем отставать.

"Союзмультфильм", конечно, идет в ногу со временем, и у нас появится отдельный пайплайн, который будет работать с искусственным интеллектом. Он будет постепенно включать в себя все традиционные техники. Какие технологии мы используем сегодня? Например, мы восстанавливаем "золотую коллекцию": если раньше мы ее оцифровывали и вручную чистили покадрово, то сегодня есть специальные, которые помогают специалистам восстановить качество изображения фильмов для показа на большом экране.

Также мы можем заменять некоторые технические проходки и связки между кадрами с помощью искусственного интеллекта, делать часть работ, связанных с ригом (подготовкой 3D-модели персонажа – ред.) и рендером (преобразованием трехмерной сцены в готовое изображение – ред.). Это очень трудоемкая, сложная работа, где обычно задействовано большое количество людей, теперь здесь используется искусственный интеллект. Сегодня с помощью таких технологий мы можем создавать массовые сцены, достраивать некоторые фоны и локации. Развитие не остановить, оно идет семимильными шагами. Я говорю каждый день сотрудникам: "Если мы не запрыгнем на эту волну, она нас накроет – и это будет очень болезненно".

– В феврале вы говорили, что "Союзмультфильм" планирует запустить собственное производство игрушек. Где они будут выпускаться?

– Пилотная партия наших собственных игрушек уже вышла – это Lego-совместимые конструкторы, которые выходят под брендом "Простоквашино". Это линейка из семи наборов конструкторов – например, "Папа на кухне", "Мама на сцене", "Почта в Простоквашино". Они уже пользуются спросом, к ним выпущены персонажи в виде маленьких фигурок, которые совместимы с любыми конструкторами. Пилотный проект продлится до середины следующего года, а после мы примем решение о дальнейшем запуске собственных линеек игрушек.

– В России может появиться перечень разрешенных игрушек для детских садов. Как вы считаете, эти игрушки должны появиться там?