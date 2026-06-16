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В "Союзмультфильме" объяснили, зачем переснимают "Чебурашку" - РИА Новости, 16.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:40 16.06.2026 (обновлено: 10:49 16.06.2026)
В "Союзмультфильме" объяснили, зачем переснимают "Чебурашку"

Слащева: "Чебурашку" и "Простоквашино" переснимают для погружения в ностальгию

© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киностудия "Союзмультфильм" делает перезапуски мультфильмов "золотой коллекции", например "Чебурашка", "Простоквашино" и "Умка".
  • В планах у "Союзмультфильма" создание новых проектов с полюбившимися персонажами, такими как Кот Матроскин, герои мультфильмов "Жил-был Пес" и "Ну, погоди!".
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Перезапуски культовых мультфильмов дают зрителям возможность погрузиться в ностальгию и вспомнить о любимых с детства героях, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Мы понимаем, что качественные мультфильмы получаются с любимыми и известными персонажами, поэтому совместно с партнерами из киноиндустрии мы делаем много ребутов "золотой коллекции" — например, игровые фильмы "Чебурашка", "Простоквашино" или "Умка", который выйдет в конце этого года. Такие ленты дают возможность поностальгировать и вспомнить о персонажах, которых мы любим с детства, но в формате новой истории", — сказала она.
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По словам Слащевой, в планах у "Союзмультфильма" несколько подобных проектов, в том числе новые истории про Кота Матроскина, героев мультфильмов "Жил-был Пес" и "Ну, погоди!".
"Все они получат "реинкарнацию", и их истории будут звучать по-новому", — добавила собеседница агентства.
Кроме того, востребованы экранизации, отметила она.
"Если книга стала популярной, если родители уверены, что это безопасный контент для детей, то, конечно, такие проекты занимают важное место. Если книга или история интересна в первую очередь родителям, то ее автоматически полюбят дети", — заключила Слащева.
Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. В 1970-1980-х она стала крупнейшей анимационной студией Европы. За свою историю "Союзмультфильм" выпустил более полутора тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью российской культуры.
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КультураЕвропаЮлиана СлащеваСоюзмультфильм
 
 
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