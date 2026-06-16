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Личные данные убитого в Польше россиянина были на сайте "Миротворец" - РИА Новости, 16.06.2026
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23:37 16.06.2026
Личные данные убитого в Польше россиянина были на сайте "Миротворец"

Личные данные убитого в Польше россиянина Скрепецкого были на сайте "Миротворец"

© Фото : Страница Семена Скрепецкого в соцсетиСемен Скрепецкий
Семен Скрепецкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Страница Семена Скрепецкого в соцсети
Семен Скрепецкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Личные данные убитого в Польше российского художника Семена Скрепецкого были размещены в базе данных украинского сайта "Миротворец".
  • Польские спецслужбы предлагали Скрепецкому охрану, от которой он отказался.
ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Личные данные, в том числе домашний адрес убитого в Польше российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков) были размещены в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Позже издание Podlaski.info сообщило, что убитым является Скрепецкий.
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До настоящего времени на сайте "Миротворец" опубликованы фото Скрепецкого, данные о месте его рождения, номера российских паспортов, в том числе заграничного, место регистрации в России, а также место проживания в Польше в Белой Подляске.
Также на портале содержатся сведения об образовании убитого россиянина, о его судимости, ссылки на его соцсети. Там же размещены данные о его семье – отце, матери, сестре, жене.
Во вторник пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что польские спецслужбы выходили на контакт со Скрепецким, предлагали ему охрану, от которой тот отказался.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске были задержаны двое граждан этой страны. Пока никому не предъявлено обвинений.
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