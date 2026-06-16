Личные данные убитого в Польше россиянина были на сайте "Миротворец"

Краткий пересказ от РИА ИИ Личные данные убитого в Польше российского художника Семена Скрепецкого были размещены в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Польские спецслужбы предлагали Скрепецкому охрану, от которой он отказался.

ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Личные данные, в том числе домашний адрес убитого в Польше российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков) были размещены в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.

Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России . Позже издание Podlaski.info сообщило, что убитым является Скрепецкий.

До настоящего времени на сайте "Миротворец" опубликованы фото Скрепецкого, данные о месте его рождения, номера российских паспортов, в том числе заграничного, место регистрации в России, а также место проживания в Польше в Белой Подляске.

Также на портале содержатся сведения об образовании убитого россиянина, о его судимости, ссылки на его соцсети. Там же размещены данные о его семье – отце, матери, сестре, жене.

Во вторник пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что польские спецслужбы выходили на контакт со Скрепецким, предлагали ему охрану, от которой тот отказался.