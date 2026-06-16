Краткий пересказ от РИА ИИ Польская прокуратура совместно с комендатурой полиции проводит следствие по делу убийства российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков).

В Белой Подляске на тротуаре к Скрепецкому подошел неизвестный, который сделал несколько выстрелов из короткоствольного оружия.

В рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии были задержаны двое граждан этой страны, их связь с происшествием выясняется.

ВАРШАВА, 16 июн - РИА Новости. Польская прокуратура раскрыла подробности убийства российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя - Роберт Кузовков).

"Прокуратура в Белой Подляске совместно с комендатурой полиции проводит следствие по делу убийства 44-летнего гражданина Российской Федерации Роберта К., который в медиапространстве выступал как Семен Скрепецкий", - рассказал журналистам представитель прокуратуры.

По его словам, в понедельник утром в Белой Подляске "на тротуаре в одном из жилых комплексов к Скрепецкому подошел до сих пор не установленный мужчина, который сделал три выстрела из короткоствольного оружия".

"Когда потерпевший упал на землю, этот мужчина подошел к нему и сделал еще два выстрела с близкого расстояния", - добавил он.

По словам представителя прокуратуры, предварительный осмотр тела выявил пять входных отверстий и два выходных в верхней части грудной клетки и голове. "На завтра запланировано вскрытие тела", - добавил он.

По его словам, на месте убийства обнаружены гильзы и один патрон калибра 9 миллиметров.

Представитель прокуратуры проинформировал, что в рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии были задержаны двое граждан этой страны.