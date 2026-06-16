Рейтинг@Mail.ru
Польская прокуратура раскрыла подробности убийства художника Скрепецкого - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 16.06.2026 (обновлено: 12:21 16.06.2026)
Польская прокуратура раскрыла подробности убийства художника Скрепецкого

Следствие поделилось обстоятельствами убийства художника Скрепецкого в Польше

© Фото : Страница Семена Скрепецкого в соцсетиСемен Скрепецкий
Семен Скрепецкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Страница Семена Скрепецкого в соцсети
Семен Скрепецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская прокуратура совместно с комендатурой полиции проводит следствие по делу убийства российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков).
  • В Белой Подляске на тротуаре к Скрепецкому подошел неизвестный, который сделал несколько выстрелов из короткоствольного оружия.
  • В рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии были задержаны двое граждан этой страны, их связь с происшествием выясняется.
ВАРШАВА, 16 июн - РИА Новости. Польская прокуратура раскрыла подробности убийства российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя - Роберт Кузовков).
"Прокуратура в Белой Подляске совместно с комендатурой полиции проводит следствие по делу убийства 44-летнего гражданина Российской Федерации Роберта К., который в медиапространстве выступал как Семен Скрепецкий", - рассказал журналистам представитель прокуратуры.
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
"Нужно изменить": в Польше выдвинули ультиматум Виннице
12 июня, 03:05
По его словам, в понедельник утром в Белой Подляске "на тротуаре в одном из жилых комплексов к Скрепецкому подошел до сих пор не установленный мужчина, который сделал три выстрела из короткоствольного оружия".
"Когда потерпевший упал на землю, этот мужчина подошел к нему и сделал еще два выстрела с близкого расстояния", - добавил он.
По словам представителя прокуратуры, предварительный осмотр тела выявил пять входных отверстий и два выходных в верхней части грудной клетки и голове. "На завтра запланировано вскрытие тела", - добавил он.
По его словам, на месте убийства обнаружены гильзы и один патрон калибра 9 миллиметров.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость
14 июня, 01:41
Представитель прокуратуры проинформировал, что в рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии были задержаны двое граждан этой страны.
"Участие и связь их с происшествием выясняются. Пока никому не предъявлено обвинений", - добавил он.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Польша в маниакальной поддержке Киева зашла слишком далеко, заявил Пушков
14 июня, 02:14
 
В миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала