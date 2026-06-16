СК завел дело о хулиганстве после избиения подростка во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина нанес побои 14-летнему подростку во Владивостоке в ходе словесного конфликта в подъезде дома.
- Следователи СУСК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как мужчина нанес побои подростку во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону.
Ранее местная жительница заявила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка. УМВД организовало проверку инцидента, уточнив, что инцидент произошел в подъезде дома во Владивостоке в ходе словесного конфликта.
"По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В СУСК уточнили, что подростку понадобилась помощь медиков, действия агрессора зафиксировала камера видеонаблюдения.