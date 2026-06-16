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СК завел дело о хулиганстве после избиения подростка во Владивостоке - РИА Новости, 16.06.2026
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16:59 16.06.2026
СК завел дело о хулиганстве после избиения подростка во Владивостоке

СК завел дело о хулиганстве после избиения подростка мужчиной во Владивостоке

© Полиция Приморья/MAXМужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Полиция Приморья/MAX
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина нанес побои 14-летнему подростку во Владивостоке в ходе словесного конфликта в подъезде дома.
  • Следователи СУСК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как мужчина нанес побои подростку во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону.
Ранее местная жительница заявила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка. УМВД организовало проверку инцидента, уточнив, что инцидент произошел в подъезде дома во Владивостоке в ходе словесного конфликта.
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"По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В СУСК уточнили, что подростку понадобилась помощь медиков, действия агрессора зафиксировала камера видеонаблюдения.
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