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СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2026
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15:19 16.06.2026
СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье и причастных к нему

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области силами ПВО было сбито 86 беспилотников.
  • В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку, а также повреждены здания.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские следователи установят все обстоятельства атаки ВСУ на Московскую область и причастных к этому преступлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Во вторник губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что силами ПВО над регионом было сбиты 86 беспилотников. По предварительным данным, пострадали пятеро мужчин и 13-летняя девочка. Повреждения получили многоэтажки, частные дома и административное здание.
«
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда субъектов РФ... В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку... Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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