СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

«

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда субъектов РФ... В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку... Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.