СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московской области силами ПВО было сбито 86 беспилотников.
- В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку, а также повреждены здания.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские следователи установят все обстоятельства атаки ВСУ на Московскую область и причастных к этому преступлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Во вторник губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что силами ПВО над регионом было сбиты 86 беспилотников. По предварительным данным, пострадали пятеро мужчин и 13-летняя девочка. Повреждения получили многоэтажки, частные дома и административное здание.
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"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда субъектов РФ... В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку... Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.