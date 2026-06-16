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В Волгоградской области возбудили дело после отравления посетителей кафе - РИА Новости, 16.06.2026
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12:18 16.06.2026
В Волгоградской области возбудили дело после отравления посетителей кафе

СК: в Камышине возбудили уголовное дело после отравления посетителей кафе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Камышине Волгоградской области произошло массовое отравление посетителей кафе.
  • У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.
  • Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Камышине Волгоградской области после массового отравления посетителей кафе, сообщили в СУСК России по региону.
По данным ведомства, в июне в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам, проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.
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"По данному факту следственным отделом по городу Камышину следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении следственного управления.
В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой СУСК.
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ПроисшествияВолгоградская областьКамышинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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