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В Приморье подросток, задержанный за убийство девочки, признал вину - РИА Новости, 16.06.2026
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12:11 16.06.2026
В Приморье подросток, задержанный за убийство девочки, признал вину

СК: в Приморье подросток, задержанный за убийство девочки, признал вину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В приморском поселке Врангель обнаружено тело 12-летней девочки, по подозрению в убийстве задержан подросток.
  • Подросток признал вину в преступлении.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в приморском поселке Врангель, признал вину в преступлении, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Ранее в СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".
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В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт, мальчику 12 лет, он из обычной семьи. По данным УМВД, подростки не состояли на профилактическом учете.
"Да (признал вину – ред.), с его участием проведена проверка показаний на месте", - сказал собеседник агентства.
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