В Приморье подросток, задержанный за убийство девочки, признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ В приморском поселке Врангель обнаружено тело 12-летней девочки, по подозрению в убийстве задержан подросток.

Подросток признал вину в преступлении.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в приморском поселке Врангель, признал вину в преступлении, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

Ранее в СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".

В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт, мальчику 12 лет, он из обычной семьи. По данным УМВД, подростки не состояли на профилактическом учете.