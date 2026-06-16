В Сибири мужчина разозлился на жену и поджег дом с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Новая Сокса Красноярского края мужчина поджег дом, в котором спали его четверо детей.
- Поджог произошел из-за того, что мужчина разозлился на жену, которая не хотела уходить из гостей.
- Детей спас сосед, который проходил мимо.
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Житель поселка Новая Сокса Красноярского края, выпив, разозлился на жену, не желавшую уходить из гостей, пошел домой и поджег строение, где спали его четверо детей, их спас сосед, сообщает региональный главк СК РФ.
По его данным, инцидент произошел в ночь на 2 мая, но обвинение мужчине предъявлено только сейчас, когда выяснилась причина пожара. По версии следствия, обвиняемый вместе с супругой находился в гостях у родственников в поселке Новая Сокса, где они распивали спиртное. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой, так как хотела продолжения банкета.
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"Недовольный отказом супруги, мужчина ушел домой один. Зная, что в их жилом доме по улице Набережной спят четверо его малолетних детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и совершил поджог", - говорится в сообщении.
Убедившись, что пламя разгорелось, он скрылся с места происшествия. Спас детей сосед, который проходил мимо. В результате пожара был полностью уничтожен дом. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.