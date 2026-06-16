В Сибири мужчина разозлился на жену и поджег дом с детьми

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Житель поселка Новая Сокса Красноярского края, выпив, разозлился на жену, не желавшую уходить из гостей, пошел домой и поджег строение, где спали его четверо детей, их спас сосед, сообщает региональный главк СК РФ.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 2 мая, но обвинение мужчине предъявлено только сейчас, когда выяснилась причина пожара. По версии следствия, обвиняемый вместе с супругой находился в гостях у родственников в поселке Новая Сокса, где они распивали спиртное. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой, так как хотела продолжения банкета.