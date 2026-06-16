В Саратове задержали жителя за торговлю черной икрой

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Житель Саратова купил партию черной икры массой не менее 11 килограммов и продавал ее, из-за чего стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте краснокнижных биологических ресурсов, его задержали сотрудники УФСБ по региону и следователи, сообщает региональное СУСК.

В СУСК уточнили, что саратовец хранил икру в квартиры и продавал ее, хотя свободный оборот особо ценных водных биологических ресурсов запрещен. Сотрудники регионального УФСБ и следователи задержали 53-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкции предусматривают до 8 лет лишения свободы.