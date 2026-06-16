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В Саратове задержали жителя за торговлю черной икрой - РИА Новости, 16.06.2026
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11:50 16.06.2026
В Саратове задержали жителя за торговлю черной икрой

СК: ФСБ задержала жителя Саратова за торговлю черной икрой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Саратова приобрел партию черной икры осетровых рыб массой не менее 11 килограммов.
  • Мужчина хранил и продавал икру, относящуюся к особо ценным водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ.
  • В отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до 8 лет лишения свободы.
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Житель Саратова купил партию черной икры массой не менее 11 килограммов и продавал ее, из-за чего стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте краснокнижных биологических ресурсов, его задержали сотрудники УФСБ по региону и следователи, сообщает региональное СУСК.
"По данным следствия, фигурант, действуя совместно с сообщниками, в феврале 2026 года на территории города Саратова приобрел у неустановленных лиц партию черной икры осетровых рыб общей массой не менее 11 килограмм, занесенных в Красную книгу РФ и относящихся к особо ценным водным биологическим ресурсам", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления в канале на платформе "Макс".
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В СУСК уточнили, что саратовец хранил икру в квартиры и продавал ее, хотя свободный оборот особо ценных водных биологических ресурсов запрещен. Сотрудники регионального УФСБ и следователи задержали 53-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкции предусматривают до 8 лет лишения свободы.
Расследование дела и установление соучастников преступления продолжаются, добавили в СУСК.
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