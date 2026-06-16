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Жительницу Владимирской области подозревают в истязании дочери-подростка - РИА Новости, 16.06.2026
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11:44 16.06.2026
Жительницу Владимирской области подозревают в истязании дочери-подростка

СК: жительницу Владимирской области подозревают в истязании 14-летней дочери

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Меленок подозревается в неоднократном истязании своей 14-летней дочери: она била ее палкой, толкала и душила.
  • Ранее женщина уже привлекалась к уголовной и административной ответственности за избиения и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
  • Уголовное дело возбуждено, дочь находится в загородном лагере, ее здоровью ничего не угрожает.
ТУЛА, 16 июн – РИА Новости. Жительница Владимирской области подозревается в неоднократном истязании 14-летней дочери, которую она била палкой и душила, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
"Жительница Меленок, будучи по различным причинам недовольна поведением своей старшей 14-летней дочери, в том числе невыполнением той ее требований, в ходе возникавших ссор не менее 3 раз причиняла ей побои. В том числе женщина наносила дочери удары палкой по конечностям, ногой по спине, толкала и душила подростка", - говорится в сообщении следственного управления на платформе "Макс".
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Уточняется, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за избиение дочери, тогда ей назначили штраф. Также ее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина стоит на учете в отделении ПДН.
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"Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании матери ребенка, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Сейчас женщина допрошена следователем в качестве подозреваемой. Она призналась в неоднократном избиении дочери.
По данным региональной прокуратуры, сейчас девочка находится в загородном лагере, куда ее направили специалисты Муромского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее здоровью ничего не угрожает.
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