В Приморье задержали подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморье на чердаке дома обнаружили тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан подросток.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. В Приморском крае подростка задержали по подозрению в убийстве девочки, тело которой нашли на чердаке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан подросток", — сказала она.

По словам Римской, сейчас решается вопрос об отправке мальчика в медицинское учреждение и о проведении экспертизы, которая должна установить его психическое состояние и определить, осознавал ли он свои действия.

Кроме того, СК возбудил еще одно дело — о халатности — в отношении органов системы профилактики. Следователи оценят действия должностных лиц и установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.