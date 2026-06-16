"Шереметьево" перевел управление багажной системой на российский софт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Шереметьево» полностью перешел на российский софт компании «Рексофт» для управления багажной системой.
- Управление транспортировкой багажа переведено на российское ПО между северной и южной частями аэропорта.
- Стоимость разработки и внедрения решения не раскрыта, но эксперт оценила подобные проекты в 350–700 миллионов рублей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" перевел управление багажной системой полностью на российский софт компании "Рексофт", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора организации Александра Егорова, а также заместителя гендиректора по IT АО "МАШ" (юрлицо аэропорта) Дмитрия Ильина.
"Самый большой международный аэропорт России – "Шереметьево" перешел на отечественную систему перевозки трансферного багажа между терминальными комплексами. На российское программное обеспечение (ПО) компании "Рексофт" перевели управление транспортировкой между северной частью аэропорта, где расположены терминалы B и C, и южной, объединяющей терминалы D, E и F", - пишут "Ведомости" со ссылкой на слова Егорова.
Также газете данную информацию подтвердил и Ильин.
При этом, как отмечают "Ведомости", стоимость разработки и внедрения решения обе стороны не раскрыли. Однако, как предположила эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова в беседе с газетой, подобные проекты от этапа НИОКР до ввода в промышленную эксплуатацию можно оценить примерно в 350-700 миллионов рублей.