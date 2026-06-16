"Шереметьево" перевел управление багажной системой на российский софт

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" перевел управление багажной системой полностью на российский софт компании "Рексофт", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора организации Александра Егорова, а также заместителя гендиректора по IT АО "МАШ" (юрлицо аэропорта) Дмитрия Ильина.

При этом, как отмечают "Ведомости", стоимость разработки и внедрения решения обе стороны не раскрыли. Однако, как предположила эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова в беседе с газетой, подобные проекты от этапа НИОКР до ввода в промышленную эксплуатацию можно оценить примерно в 350-700 миллионов рублей.