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"Шереметьево" перевел управление багажной системой на российский софт - РИА Новости, 16.06.2026
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09:48 16.06.2026
"Шереметьево" перевел управление багажной системой на российский софт

Ведомости: "Шереметьево" перевел управление багажной системой на российский софт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПогрузка багажа в самолет в аэропорту Шереметьево
Погрузка багажа в самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Погрузка багажа в самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорт «Шереметьево» полностью перешел на российский софт компании «Рексофт» для управления багажной системой.
  • Управление транспортировкой багажа переведено на российское ПО между северной и южной частями аэропорта.
  • Стоимость разработки и внедрения решения не раскрыта, но эксперт оценила подобные проекты в 350–700 миллионов рублей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" перевел управление багажной системой полностью на российский софт компании "Рексофт", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора организации Александра Егорова, а также заместителя гендиректора по IT АО "МАШ" (юрлицо аэропорта) Дмитрия Ильина.
"Самый большой международный аэропорт России – "Шереметьево" перешел на отечественную систему перевозки трансферного багажа между терминальными комплексами. На российское программное обеспечение (ПО) компании "Рексофт" перевели управление транспортировкой между северной частью аэропорта, где расположены терминалы B и C, и южной, объединяющей терминалы D, E и F", - пишут "Ведомости" со ссылкой на слова Егорова.
Также газете данную информацию подтвердил и Ильин.
При этом, как отмечают "Ведомости", стоимость разработки и внедрения решения обе стороны не раскрыли. Однако, как предположила эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова в беседе с газетой, подобные проекты от этапа НИОКР до ввода в промышленную эксплуатацию можно оценить примерно в 350-700 миллионов рублей.
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ЭкономикаРоссияШереметьево (аэропорт)Рексофт
 
 
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