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Бойцы "Севера" уничтожили 15 робокомплексов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 16.06.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили 15 робокомплексов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в июне уничтожили более 15 роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области.
  • Огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга дорог, по которым украинские военные доставляли различные материальные средства к линии боевого соприкосновения.
  • Для ударов применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью, снаряженные осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июне уничтожили более 15 роботизированных комплексов ВСУ, применявшихся для доставки грузов в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.
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"Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов ВСУ в Харьковской области", - сказал Карта, уточнив, что это данные с начала июня.
По его словам, огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга дорог, по которым украинские военные доставляли к линии боевого соприкосновения провиант, материальные средства, горюче-смазочные материалы и боекомплект. Он отметил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов находятся в боевом дежурстве.
После обнаружения целей их координаты передаются командованию, уточнил собеседник агентства. Для ударов применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью, которые, по его данным, инженеры снаряжают осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.
Карта подчеркнул, что уничтожение наземных роботизированных транспортных комплексов позволяет срывать планы ВСУ по обеспечению подразделений на передовой.
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