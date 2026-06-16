Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в июне уничтожили более 15 роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области.

Огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга дорог, по которым украинские военные доставляли различные материальные средства к линии боевого соприкосновения.

Для ударов применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью, снаряженные осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.

БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июне уничтожили более 15 роботизированных комплексов ВСУ, применявшихся для доставки грузов в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.

« "Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов ВСУ в Харьковской области", - сказал Карта, уточнив, что это данные с начала июня.

По его словам, огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга дорог, по которым украинские военные доставляли к линии боевого соприкосновения провиант, материальные средства, горюче-смазочные материалы и боекомплект. Он отметил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов находятся в боевом дежурстве.

После обнаружения целей их координаты передаются командованию, уточнил собеседник агентства. Для ударов применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью, которые, по его данным, инженеры снаряжают осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.