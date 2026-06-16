Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ударных беспилотников группировки войск «Север» ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ в первые две недели июня.
- Координаты точек запуска дронов противника передаются моментально, что позволяет оперативно принимать решение о типе беспилотника для нанесения ответного удара.
- Совершенствование беспилотников и налаженная система подготовки личного состава позволяют наносить прицельные удары независимо от погодных условий.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников группировки войск "Север" в первой половине июня ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать белгородское приграничье, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.
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"Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, совершающих попытки террористических атак по белгородскому приграничью в первые две недели июня", - сказал военный.
Собеседник агентства пояснил, что координаты точек запуска дронов противника передаются моментально, после чего принимается решение о типе беспилотника для нанесения ответного удара. Такая оперативная работа позволила пресечь попытки атак на гражданскую инфраструктуру.
Сват добавил, что погодные условия в Харьковской области больше не являются серьезным препятствием благодаря совершенствованию беспилотников и налаженной системе подготовки и переобучения личного состава. По его словам, система нанесения прицельных ударов хорошо отработана, что отражается на результатах, а противнику становится все сложнее скрываться и наносить удары.
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