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Бойцы "Севера" уничтожили 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня - РИА Новости, 16.06.2026
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08:05 16.06.2026
Бойцы "Севера" уничтожили 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня

Бойцы "Севера" уничтожили 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, бивших по Белгороду

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ударных беспилотников группировки войск «Север» ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ в первые две недели июня.
  • Координаты точек запуска дронов противника передаются моментально, что позволяет оперативно принимать решение о типе беспилотника для нанесения ответного удара.
  • Совершенствование беспилотников и налаженная система подготовки личного состава позволяют наносить прицельные удары независимо от погодных условий.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников группировки войск "Север" в первой половине июня ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать белгородское приграничье, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.
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"Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, совершающих попытки террористических атак по белгородскому приграничью в первые две недели июня", - сказал военный.
Собеседник агентства пояснил, что координаты точек запуска дронов противника передаются моментально, после чего принимается решение о типе беспилотника для нанесения ответного удара. Такая оперативная работа позволила пресечь попытки атак на гражданскую инфраструктуру.
Сват добавил, что погодные условия в Харьковской области больше не являются серьезным препятствием благодаря совершенствованию беспилотников и налаженной системе подготовки и переобучения личного состава. По его словам, система нанесения прицельных ударов хорошо отработана, что отражается на результатах, а противнику становится все сложнее скрываться и наносить удары.
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