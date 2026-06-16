Бойцы "Севера" уничтожили 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня

БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников группировки войск "Север" в первой половине июня ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать белгородское приграничье, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.

"Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, совершающих попытки террористических атак по белгородскому приграничью в первые две недели июня", - сказал военный.

Собеседник агентства пояснил, что координаты точек запуска дронов противника передаются моментально, после чего принимается решение о типе беспилотника для нанесения ответного удара. Такая оперативная работа позволила пресечь попытки атак на гражданскую инфраструктуру.