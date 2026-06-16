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Следователи из Белоруссии и России раскрыли сеть серых риелторов - РИА Новости, 16.06.2026
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11:48 16.06.2026 (обновлено: 17:35 16.06.2026)
Следователи из Белоруссии и России раскрыли сеть серых риелторов

СК Белоруссии и России раскрыли транснациональную сеть серых риелторов

© Следственный комитет Беларуси/TelegramОдин из задержанных фигурантов дела о транснациональной сети серых риелторов
Один из задержанных фигурантов дела о транснациональной сети серых риелторов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Следственный комитет Беларуси/Telegram
Один из задержанных фигурантов дела о транснациональной сети серых риелторов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи из Белоруссии и России раскрыли сеть серых риелторов, пытавшихся завладеть квартирами москвичей.
  • Злоумышленники оформляли права на недвижимость умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих владельцев, не имеющих наследников, по поддельным документам.
  • Стоимость четырех объектов, которые мошенники хотели незаконно продать, составила около 84 миллионов рублей.
МИНСК, 16 июн — РИА Новости. Следователи из Белоруссии и России раскрыли сеть серых риелторов, пытавшихся незаконно завладеть квартирами в Москве, сообщила пресс-служба СК республики.
"Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам — через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи", — заявили в ведомстве.
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Следователи выяснили, что участников схемы было 17, они действовали на территории обоих государств. Преступную организацию создал в 2021 году в России ранее неоднократно судимый мужчина.
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"Стремясь расширить незаконную деятельность и нуждаясь в новых соучастниках, (он. — Прим. ред.) вовлек в нее 62‑летнего знакомого — жителя Брестской области, с которым ранее совместно отбывал наказание и передал ему полномочия по созданию на территории Беларуси нижестоящего звена — организованной группы", — говорится в сообщении.

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Мошенники планировали завладеть квартирой женщины, умершей в 2020 году, и двумя объектами мужчины, ушедшего из жизни в 2024-м. Также они продали пустующее жилье еще одного москвича, отсутствовавшего в стране.
Пресс-служба МВД Белоруссии уточнила, что стоимость четырех квартир, которые мошенники хотели продать незаконным путем, составила около 84 миллионов рублей.
Местные силовики задержали четырех фигурантов, им грозит до 13 лет лишения свободы. Других участников преступной группы поймали в России. Большинство из них арестовали.
В СК республики добавили, что в рамках расследования впервые создали международную совместную следственно‑оперативную группу. Это позволило координировать работу на территории двух стран.
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