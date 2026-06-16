Рейтинг@Mail.ru
Две ростовские семьи наградят медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:03 16.06.2026
Две ростовские семьи наградят медалью ордена "Родительская слава"

Две ростовские семьи представят к награде медалью ордена "Родительская слава"

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Две многодетные семьи из Ростова-на-Дону - Погребенко и Тулкуевых - представят к награждению медалью ордена "Родительская слава", сообщает Ростовская-на-Дону городская дума.
"Депутаты единогласно приняли решение ходатайствовать о представлении к награждению медалью ордена "Родительская слава" семей Погребенко и Тулкуевых. Решение вступает в силу с 16 июня 2026 года", - говорится в сообщении по итогам заседания городской думы.
Уточняется, что решение было принято на основании высоких заслуг родителей в воспитании детей, их вклада в формирование гармоничной, нравственной и патриотической личности.
По словам директора департамента социальной защиты населения города Виктории Добрицкой, обе семьи являются ярким примером достойного воспитания детей в духе гуманизма и патриотизма, сочетая заботу о развитии, здоровье и образовании подрастающего поколения с активной трудовой и общественной деятельностью.
Оксана и Евгений Погребенко в браке 14 лет, воспитывают четверых детей, которые посещают музеи, выставки, культурные центры, изучают историю родного края. Евгений - офицер, Оксана находится в отпуске по уходу за ребенком.
Наталья и Андрей Тулкуевы в браке 23 года, воспитывают пятерых детей. Наталья с 2024 года активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, помогая сиротам. Андрей 21 год прослужил в органах внутренних дел на транспорте МВД России, имеет статус "Ветеран боевых действий". Дети Тулкуевых активно участвуют в жизни образовательных учреждений, занимаются музыкой, творчеством и спортом, являются неоднократными победителями и призерами соревнований, конкурсов и олимпиад.
"Эти семьи - замечательный пример для всех ростовчан. Вместе с депутатами продолжим работу по поддержке многодетных семей", - подчеркнула председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Матери-героини смогут бесплатно посещать музеи в Ростовской области
Вчера, 15:14
 
Ростовская областьОбществоРостов-на-ДонуМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала