Две ростовские семьи наградят медалью ордена "Родительская слава"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Две многодетные семьи из Ростова-на-Дону - Погребенко и Тулкуевых - представят к награждению медалью ордена "Родительская слава", сообщает Ростовская-на-Дону городская дума.

"Депутаты единогласно приняли решение ходатайствовать о представлении к награждению медалью ордена "Родительская слава" семей Погребенко и Тулкуевых. Решение вступает в силу с 16 июня 2026 года", - говорится в сообщении по итогам заседания городской думы.

Уточняется, что решение было принято на основании высоких заслуг родителей в воспитании детей, их вклада в формирование гармоничной, нравственной и патриотической личности.

По словам директора департамента социальной защиты населения города Виктории Добрицкой, обе семьи являются ярким примером достойного воспитания детей в духе гуманизма и патриотизма, сочетая заботу о развитии, здоровье и образовании подрастающего поколения с активной трудовой и общественной деятельностью.

Оксана и Евгений Погребенко в браке 14 лет, воспитывают четверых детей, которые посещают музеи, выставки, культурные центры, изучают историю родного края. Евгений - офицер, Оксана находится в отпуске по уходу за ребенком.

Наталья и Андрей Тулкуевы в браке 23 года, воспитывают пятерых детей. Наталья с 2024 года активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, помогая сиротам. Андрей 21 год прослужил в органах внутренних дел на транспорте МВД России, имеет статус "Ветеран боевых действий". Дети Тулкуевых активно участвуют в жизни образовательных учреждений, занимаются музыкой, творчеством и спортом, являются неоднократными победителями и призерами соревнований, конкурсов и олимпиад.