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Лидеры G7 высказались за усиление санкций против России в сфере энергетики - РИА Новости, 16.06.2026
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16:05 16.06.2026 (обновлено: 17:58 16.06.2026)
Лидеры G7 высказались за усиление санкций против России в сфере энергетики

AFP: лидеры G7 договорились усилить давление на Россию в сфере энергетики

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран "Большой семерки" на саммите во Франции 15-17 июня высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики.
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите во Франции высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики, передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во Франции.
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"Лидеры согласились усилить давление на Россию, в частности посредством санкций в отношении нефти и газа", - приводит агентство слова источника.
В этой связи заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД РФ, эксперт клуба "Валдай" Екатерина Арапова отметила, что ЕС вынужден преподносить новые санкции, в том числе и очередные санкционные пакеты, как "беспрецедентную эскалацию" давления на Россию просто для того, чтобы сохранить политическое лицо.
"На практике Брюссель уже исчерпал реальные рычаги воздействия. Давно и наглядно действует так называемый закон убывающей предельной эффективности: потенциальный результат от любого последующего санкционного шага имеет околонулевой эффект", - подчеркнула Арапова.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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