Лидеры G7 высказались за усиление санкций против России в сфере энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран "Большой семерки" на саммите во Франции 15-17 июня высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики.
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите во Франции высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики, передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
"Лидеры согласились усилить давление на Россию, в частности посредством санкций в отношении нефти и газа", - приводит агентство слова источника.
В этой связи заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД РФ, эксперт клуба "Валдай" Екатерина Арапова отметила, что ЕС вынужден преподносить новые санкции, в том числе и очередные санкционные пакеты, как "беспрецедентную эскалацию" давления на Россию просто для того, чтобы сохранить политическое лицо.
"На практике Брюссель уже исчерпал реальные рычаги воздействия. Давно и наглядно действует так называемый закон убывающей предельной эффективности: потенциальный результат от любого последующего санкционного шага имеет околонулевой эффект", - подчеркнула Арапова.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.