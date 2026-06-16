Лидеры G7 высказались за усиление санкций против России в сфере энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры стран "Большой семерки" на саммите во Франции 15-17 июня высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики.

ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите во Франции высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики, передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Лидеры согласились усилить давление на Россию , в частности посредством санкций в отношении нефти и газа", - приводит агентство слова источника.

В этой связи заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД РФ, эксперт клуба "Валдай" Екатерина Арапова отметила, что ЕС вынужден преподносить новые санкции, в том числе и очередные санкционные пакеты, как "беспрецедентную эскалацию" давления на Россию просто для того, чтобы сохранить политическое лицо.

"На практике Брюссель уже исчерпал реальные рычаги воздействия. Давно и наглядно действует так называемый закон убывающей предельной эффективности: потенциальный результат от любого последующего санкционного шага имеет околонулевой эффект", - подчеркнула Арапова.