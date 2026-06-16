Гостей саммита Россия — АСЕАН встречают баннерами на трех языках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гостей саммита Россия — АСЕАН, прибывающих в Казань, встречают баннерами "Добро пожаловать!" на русском, английском и татарском языках.
- Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Гостей саммита Россия-АСЕАН, прибывающих в Казань, встречают баннерами "Добро пожаловать!" на трех языках, передает корреспондент РИА Новости.
Баннеры, в частности, расположены вдоль дороги от аэропорта до города. Приветствие участникам приводится на русском, английском и татарском языках. Кроме того, вдоль дороги размещены многочисленные флаги с символикой саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия-АСЕАН проведет ряд двусторонних встреч, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Деловой форум Россия-АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.