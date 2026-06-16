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Гостей саммита Россия — АСЕАН встречают баннерами на трех языках - РИА Новости, 16.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:28 16.06.2026 (обновлено: 17:41 16.06.2026)
Гостей саммита Россия — АСЕАН встречают баннерами на трех языках

Гостей саммита Россия — АСЕАН в Казани встречают баннерами на трех языках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту "Россия – АСЕАН" в Казани
Подготовка к саммиту Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Подготовка к саммиту "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гостей саммита Россия — АСЕАН, прибывающих в Казань, встречают баннерами "Добро пожаловать!" на русском, английском и татарском языках.
  • Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Гостей саммита Россия-АСЕАН, прибывающих в Казань, встречают баннерами "Добро пожаловать!" на трех языках, передает корреспондент РИА Новости.
Баннеры, в частности, расположены вдоль дороги от аэропорта до города. Приветствие участникам приводится на русском, английском и татарском языках. Кроме того, вдоль дороги размещены многочисленные флаги с символикой саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия-АСЕАН проведет ряд двусторонних встреч, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Деловой форум Россия-АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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Республика ТатарстанРоссияКазаньБрунейВладимир ПутинДмитрий ПесковАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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