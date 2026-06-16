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Постпредство при ЮНЕСКО: Россия соблюдает конвенцию о защите ценностей - РИА Новости, 16.06.2026
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00:51 16.06.2026
Постпредство при ЮНЕСКО: Россия соблюдает конвенцию о защите ценностей

Постпредство при ЮНЕСКО: РФ соблюдает конвенцию о защите культурных ценностей

© РИА Новости / Ю. Поляков | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры ЮНЕСКО
Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Ю. Поляков
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Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия строго придерживается обязательств по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, заявили в постпредстве России при ЮНЕСКО о якобы ударе по Киево-Печерской лавре.
  • В Минобороны России заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ВСУ ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия строго придерживается обязательств по конвенции о защите культурных ценностей, заявили в постпредстве России при ЮНЕСКО о якобы ударе по Киево-Печерской лавре.
"Российская сторона строго придерживается своих обязательств по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", - говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.
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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ВСУ ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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