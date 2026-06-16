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"Съезд народных депутатов"* внесли в перечень террористических организаций - РИА Новости, 16.06.2026
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17:48 16.06.2026
"Съезд народных депутатов"* внесли в перечень террористических организаций

"Съезд народных депутатов" внесли в перечень террористических организаций в РФ

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Незарегистрированная иностранная организация "Съезд народных депутатов"* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в России.
  • Организация указана в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Незарегистрированная иностранная организация "Съезд народных депутатов" внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Незарегистрированная иностранная организация" Съезд народных депутатов"* (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша", - говорится в перечне.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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