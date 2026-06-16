"Съезд народных депутатов"* внесли в перечень террористических организаций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Незарегистрированная иностранная организация "Съезд народных депутатов"* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в России.
- Организация указана в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Незарегистрированная иностранная организация "Съезд народных депутатов" внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Незарегистрированная иностранная организация" Съезд народных депутатов"* (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша", - говорится в перечне.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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