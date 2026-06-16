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СМИ: американские военные проводят танкеры мимо Ирана для перекачки нефти - РИА Новости, 16.06.2026
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14:54 16.06.2026
СМИ: американские военные проводят танкеры мимо Ирана для перекачки нефти

Reuters: США проводят танкеры мимо Ирана для перекачки нефти с борта на борт

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные участвуют в секретных операциях по перекачке нефти с одного танкера на другой в районе Ормузского пролива.
  • 9 июня Иран сбил вертолет Apache, который был задействован в одной из таких миссий.
  • С мая в передачах нефти приняли участие не менее 92 судов, и было перевезено не менее 90 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американские военные принимают участие в проведении секретных перегонок нефти с борта одного танкера на другой в районе Ормузского пролива, как раз во время такой миссии был сбит военный вертолет Apache, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Военные Соединенных Штатов обеспечивали ряд секретных перебросок нефти с борта на борт для поддержания поставок энергоносителей в Персидском заливе, используя воздушные и наводные дроны, а также вертолеты в операциях по сопровождению конвоев к ожидающим танкерам", - говорится в сообщении.
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Одиннадцать собеседников агентства указали два места сбора для таких перебросок: у берегов города Эль-Фуджайра (ОАЭ) и оманского порта Сухар. С мая в таких передачах нефти приняли участие не менее 92 судов, пишет Рейтер. Агентство отмечает, что Иран якобы использовал подобную тактику для обхода санкций.
"Вертолет Apache, сбитый Ираном 9 июня... был задействован в (такой - ред.) миссии", - говорится в сообщении.
В районе падения вертолета, согласно спутниковым снимкам, в тот день находились шесть пар танкеров. Что именно делал вертолет, агентство установить не смогло. Источник в Пентагоне заявил ему, что силы Центрального командования не принимали участие в подобных миссиях.
Восемь источников подтвердили Рейтеру, что "американские операции по передаче нефти полностью контролируются американскими военными". Суда подходят ко входу в пролив, выключают транспондеры и выдвигаются, держа между собой дистанцию три-четыре километра. Их перемещение постоянно отслеживают военные США, сказано в сообщении.
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"Когда они пересекают пролив и выходят из зоны, которую Иран объявил под своим контролем, танкеры встают рядом с принимающими судами (это сверхбольшие нефтеналивные танкеры), чтобы начать перегонку нефти. На это уходит от 24 до 40 часов", - передает агентство.
Пустые танкеры возвращаются тем же путем. Несмотря на то, что эти операции несут риски, ряд поставщиков готов это делать, говорится в сообщении. В частности, это государственная компания ОАЭ ADNOC и кувейтская Kuwait Oil Tanker Company.
По оценке Рейтер на основе спутниковых снимков, таким образом с мая было перевезено не менее 90 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, хотя до конфликта через пролив ежедневно проходило около 20 миллионов.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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