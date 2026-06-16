Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через серьезное отношение к здоровью уже в 30 лет, заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
- В России уже формируется культура здорового долголетия, считает он..
- По словам Глыбочко, достижение здорового долголетия — цель абсолютно достижимая.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни, заявил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
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"Каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни", - сказал Глыбочко, отвечая на вопрос, когда россияне начнут жить до 120 лет.
Ректор добавил, что в России уже формируется культура здорового долголетия в том числе благодаря инновационным технологиям. По словам собеседника агентства, метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски целого ряда хронических заболеваний задолго до появления симптомов, а нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет.
"Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия – цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути", - заключил Глыбочко.