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Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет - РИА Новости, 16.06.2026
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04:31 16.06.2026 (обновлено: 09:30 16.06.2026)
Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет

Ректор Сеченовского университета Глыбочко: долголетие начинается в молодости

© РИА Новости / Александр Викулов | Перейти в медиабанкЛюди пожилого возраста занимаются йогой
Люди пожилого возраста занимаются йогой - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Викулов
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Люди пожилого возраста занимаются йогой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через серьезное отношение к здоровью уже в 30 лет, заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
  • В России уже формируется культура здорового долголетия, считает он..
  • По словам Глыбочко, достижение здорового долголетия — цель абсолютно достижимая.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни, заявил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
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"Каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни", - сказал Глыбочко, отвечая на вопрос, когда россияне начнут жить до 120 лет.
Ректор добавил, что в России уже формируется культура здорового долголетия в том числе благодаря инновационным технологиям. По словам собеседника агентства, метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски целого ряда хронических заболеваний задолго до появления симптомов, а нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет.
"Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия – цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути", - заключил Глыбочко.
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