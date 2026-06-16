Названы основные факторы, повышающие риск развития рака желудка

Краткий пересказ от РИА ИИ Бактерия Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, употребление большого количества соли и курение относятся к основным факторам, повышающим риск развития рака желудка.

Рак желудка остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в Южной Корее и входит в пятерку наиболее часто диагностируемых видов рака в стране.

Употребление рафинированных зерновых продуктов, красного мяса, переработанного мяса и жирных молочных продуктов также повышает риск рака желудка.

СЕУЛ, 16 июн — РИА Новости. Бактерия Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, употребление большого количества соли и курение относятся к основным факторам, повышающим риск развития рака желудка, рассказал РИА Новости профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Университете Коре Пак Сон Су.

Рак желудка остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в Южной Корее . Согласно данным Национального онкологического регистра за 2023 год, он входит в пятерку наиболее часто диагностируемых видов рака в стране.

"Проведенный нами анализ показал, что инфицирование Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка примерно в два раза. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск в 1,5-2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и употребление маринованных продуктов — в 1,4-2 раза, а курение — примерно в 1,3-1,8 раза", — сказал профессор.

Также было установлено, что употребление рафинированных зерновых продуктов, красного мяса, переработанного мяса и жирных молочных продуктов является фактором, повышающим риск рака желудка, установил эксперт.