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Украине надо 48 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявили в Раде - РИА Новости, 16.06.2026
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13:47 16.06.2026
Украине надо 48 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявили в Раде

Василевская-Смаглюк: Украина нуждается в $48 млрд внешнего финансирования

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украине необходимо около 48 миллиардов долларов международного финансирования для покрытия бюджета на 2027 год.
  • Киевские власти рассчитывают на международную помощь от Великобритании, ЕС, G7, МВФ, Всемирного банка, а также на грант от ЕС и кредит от Великобритании, который будет выплачиваться за счет замороженных активов РФ.
  • После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украине необходимо около 48 миллиардов долларов международного финансирования для покрытия бюджета на 2027 год, заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк.
"Нужды Украины в международном финансировании в 2027 - 2 триллиона 134,5 миллиарда гривен (около 48 миллиардов долларов - ред.)", - написала депутат в своем Telegram-канале.
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По ее словам, Украина рассчитывает, что это будет международная помощь от Великобритании, ЕС, G7, МВФ, Всемирного банка, а также с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, который, по расчетам киевских властей, будет выплачиваться за счет замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
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