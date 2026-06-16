ПВО сбила 40 украинских дронов над Россией за шесть часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Силы ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск во вторник сбили 40 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.
"Шестнадцатого июня т. г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.