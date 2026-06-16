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ПВО с 7 утра сбила 151 украинский БПЛА над 15 регионами России - РИА Новости, 16.06.2026
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14:53 16.06.2026 (обновлено: 14:57 16.06.2026)
ПВО с 7 утра сбила 151 украинский БПЛА над 15 регионами России

МО РФ: ПВО с 7 утра сбила 151 украинский БПЛА над 15 регионами России

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Работа ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО сбили 151 украинский беспилотник.
  • Беспилотники были уничтожены над более чем 15 регионами, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили с 7.00 мск 151 украинский беспилотник над более чем 15 регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 7.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
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