Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 172 украинских беспилотника.
- Дроны были сбиты над несколькими областями России, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 172 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 15 июня т.г. до 7.00 мск 16 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
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