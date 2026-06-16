Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника

"В течение ночи в период с 20.00 мск 15 июня т.г. до 7.00 мск 16 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.