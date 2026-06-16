В Ростовской области за ночь уничтожили более 30 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области уничтожено более 30 БПЛА за ночь.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены за ночь в Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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