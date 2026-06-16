Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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