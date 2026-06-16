Учительница Путина дала ему совет как президенту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вера Гуревич, учительница Владимира Путина, посоветовала ему быть ближе к народу и слушать его потребности.
- Она рекомендовала президенту обдумать информацию, полученную в беседах с людьми, даже если он с ней не согласен.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич дала ему совет как главе государства.
"Я ему и сейчас желаю: будь ближе к народу, будь рядом с народом, чувствуй его потребности, слушай, о чем они тебя будут спрашивать, говори так, как ты считаешь нужным", - сказала она в интервью RT.
Гуревич также рассказала, как президенту стоит поступать, если в беседе с тем или иным человеком он слышит то, с чем не согласен.
"Да, ты руководитель огромного, значимого государства, но ты не можешь знать всего и вся. И если что-то ты узнаешь в беседе с тем или иным человеком, пожалуйста, прими это к себе к сведению и на досуге обдумай эти вопросы. Согласен, не согласен. Если не согласен - постарайся сам себе доказать почему", - отметила учительница президента.