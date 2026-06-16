Учительница Путина дала ему совет как президенту

Гуревич также рассказала, как президенту стоит поступать, если в беседе с тем или иным человеком он слышит то, с чем не согласен.

"Да, ты руководитель огромного, значимого государства, но ты не можешь знать всего и вся. И если что-то ты узнаешь в беседе с тем или иным человеком, пожалуйста, прими это к себе к сведению и на досуге обдумай эти вопросы. Согласен, не согласен. Если не согласен - постарайся сам себе доказать почему", - отметила учительница президента.