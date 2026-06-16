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Учительница Путина рассказала, что он для нее как родной человек - РИА Новости, 16.06.2026
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19:37 16.06.2026
Учительница Путина рассказала, что он для нее как родной человек

Вера Гуревич рассказала, что Путин для нее как родной человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич
Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница Владимира Путина Вера Гуревич назвала свои отношения с ним семейными и близкими.
  • Она призналась, что переживает за своего ученика, особенно перед его поездками.
  • Вера Гуревич отметила, что Путин всегда ее выслушивает и иногда ей хочется с ним поговорить и посоветоваться.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница российского лидера Владимира Путина Вера Гуревич сообщила, что он для нее такой же президент страны, как и для всех, но больше - как родной человек.
"У нас семейные, можно сказать, отношения... Просто близкий человек. Он для меня такой же президент, как для вас, такой же и для меня он президент. А больше он как свой человек, как родной близкий человек", - сказала Гуревич в интервью RT.
Она также призналась, что и сейчас переживает за своего ученика. "Особенно, когда он куда-нибудь должен выезжать, у меня просто трепет в душе бывает", - добавила педагог.
Кроме того, Гуревич отметила, что Путин всегда ее выслушивает, а порой и она чувствует, что хотела бы с ним поговорить и посоветоваться.
"Он как-то одному из своих друзей сказал: "Мне подчас не хватает Веры Дмитриевны, я бы с удовольствием посидел с ней, поговорил, посоветовался бы". Есть такое дело, и я чувствую иногда: вот бы мне поговорить с Володей, вот бы посоветоваться", - рассказала учительница.
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