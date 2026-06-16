Учительница Путина рассказала, что он для нее как родной человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Учительница Владимира Путина Вера Гуревич назвала свои отношения с ним семейными и близкими.

Она призналась, что переживает за своего ученика, особенно перед его поездками.

Вера Гуревич отметила, что Путин всегда ее выслушивает и иногда ей хочется с ним поговорить и посоветоваться.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница российского лидера Владимира Путина Вера Гуревич сообщила, что он для нее такой же президент страны, как и для всех, но больше - как родной человек.

"У нас семейные, можно сказать, отношения... Просто близкий человек. Он для меня такой же президент, как для вас, такой же и для меня он президент. А больше он как свой человек, как родной близкий человек", - сказала Гуревич в интервью RT

Она также призналась, что и сейчас переживает за своего ученика. "Особенно, когда он куда-нибудь должен выезжать, у меня просто трепет в душе бывает", - добавила педагог.

Кроме того, Гуревич отметила, что Путин всегда ее выслушивает, а порой и она чувствует, что хотела бы с ним поговорить и посоветоваться.