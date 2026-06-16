Учительница Путина призналась, что верила в большое будущее своего ученика

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич призналась, что верила в большое будущее своего ученика, но не могла предположить, что он станет первым лицом государства.

"Что в какой-то мере чуть-чуть, но я причастна к тому, что он занял такой пост. Я работала с ним, я готовила его, чтобы он был на высоте", - ответила учительница на вопрос, что она чувствовала, когда ее ученик возглавил страну.