Учительница Путина призналась, что верила в большое будущее своего ученика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учительница Владимира Путина Вера Гуревич призналась, что верила в большое будущее своего ученика, но не предполагала, что он станет первым лицом государства.
- Мама Путина, по словам Гуревич, не верила, что ее сын достигнет таких высот.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич призналась, что верила в большое будущее своего ученика, но не могла предположить, что он станет первым лицом государства.
"Я ранее никогда не думала, что он станет первым лицом государства. Такого не было. Но то, что он будет занимать высокую должность где-то - это я всегда и папе его говорила: "Владимир Спиридонович, я чувствую и знаю, что он пойдет далеко и будет высоко", - рассказала Гуревич в интервью RT.
При этом мама Путина, по словам педагога, не верила, что такое может быть.
"Она как-то его более по-матерински ощущала, как своего сыночка любимого и дорогого", - добавила Гуревич.
Также она вспомнила, что испытывала гордость, когда Путин стал президентом России.
"Что в какой-то мере чуть-чуть, но я причастна к тому, что он занял такой пост. Я работала с ним, я готовила его, чтобы он был на высоте", - ответила учительница на вопрос, что она чувствовала, когда ее ученик возглавил страну.