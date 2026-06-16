Учительница Путина оценила его знание немецкого на пятерку

Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич оценила его знание немецкого языка на пятерку.

Она назвала произношение Путина обычным, весьма повседневным языком для общего общения с любым немцем.

Вера Гуревич считает, что иностранные языки нужно изучать для распространения культуры и ее восприятия.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич оценила его знание немецкого на пятерку.

Во время интервью RT Гуревич посмотрела отрывки выступлений президента России на немецком языке.

"Так, как он общается на немецком языке с людьми, вполне соответствует действительности, я бы сказала, что у меня замечаний нет, я довольна... Пятерку поставила бы, заслуживает", - сказал она после просмотра роликов.

Учительница не услышала в речи Путина какого-то конкретного диалекта, назвала его произношение обычным, весьма повседневным языком для общего общения с любым немцем.

Гуревич призналась, что они с Путиным разговаривают не на немецком, а на русском и во время этих бесед общаются "по-свойски", вспоминают родителей президента и общих знакомых.

Кроме того, учительница главы государства рассказала, для чего нужно изучать иностранные языки.