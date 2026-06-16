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Учительница Путина оценила его знание немецкого на пятерку - РИА Новости, 16.06.2026
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19:17 16.06.2026
Учительница Путина оценила его знание немецкого на пятерку

Вера Гуревич оценила знание Путиным немецкого языка на пятерку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи
Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич оценила его знание немецкого языка на пятерку.
  • Она назвала произношение Путина обычным, весьма повседневным языком для общего общения с любым немцем.
  • Вера Гуревич считает, что иностранные языки нужно изучать для распространения культуры и ее восприятия.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич оценила его знание немецкого на пятерку.
Во время интервью RT Гуревич посмотрела отрывки выступлений президента России на немецком языке.
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"Так, как он общается на немецком языке с людьми, вполне соответствует действительности, я бы сказала, что у меня замечаний нет, я довольна... Пятерку поставила бы, заслуживает", - сказал она после просмотра роликов.
Учительница не услышала в речи Путина какого-то конкретного диалекта, назвала его произношение обычным, весьма повседневным языком для общего общения с любым немцем.
Гуревич призналась, что они с Путиным разговаривают не на немецком, а на русском и во время этих бесед общаются "по-свойски", вспоминают родителей президента и общих знакомых.
Кроме того, учительница главы государства рассказала, для чего нужно изучать иностранные языки.
"Язык надо изучать, чтобы ты сумел показать те положительные моменты в государстве, которые происходят, великих людей, писателей, поэтов, музыкантов. Чтобы общая культура была, чтобы (можно было - ред.) сравнить насколько там восприняли русскую культуру, насколько мы у себя в России воспринимаем культуру той или иной национальности", - отметила она.
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