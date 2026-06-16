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Учительница Путина назвала его любимые предметы в школе - РИА Новости, 16.06.2026
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18:57 16.06.2026
Учительница Путина назвала его любимые предметы в школе

Вера Гуревич назвала историю и литературу любимыми предметами Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич
Президент России Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в школе любил историю и литературу.
  • Учительница Путина Вера Гуревич также отметила его способности к изучению иностранных языков.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в школе любил историю, литературу и был способным к изучению иностранных языков, сообщила его учительница Вера Гуревич.
"Он способен к языкам, очень способен", - сказала Гуревич в интервью RT, отметив, что для изучения языка должна быть прекрасная память.
Педагог вспомнила, что в школе Путин любил гуманитарные предметы.
"Нет, это не его предметы", - сказала она, отвечая на вопрос о таких предметах, как математика и химия.
Гуревич также назвала российского лидера гуманитарием чистейшей воды.
"История - его любимый предмет был, литература - это основа основ" - подчеркнула Гуревич.
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