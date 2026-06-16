Учительница Путина назвала его любимые предметы в школе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в школе любил историю, литературу и был способным к изучению иностранных языков, сообщила его учительница Вера Гуревич.

"Нет, это не его предметы", - сказала она, отвечая на вопрос о таких предметах, как математика и химия.