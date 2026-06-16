Учительница Путина назвала его любимые предметы в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в школе любил историю и литературу.
- Учительница Путина Вера Гуревич также отметила его способности к изучению иностранных языков.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в школе любил историю, литературу и был способным к изучению иностранных языков, сообщила его учительница Вера Гуревич.
"Он способен к языкам, очень способен", - сказала Гуревич в интервью RT, отметив, что для изучения языка должна быть прекрасная память.
Педагог вспомнила, что в школе Путин любил гуманитарные предметы.
"Нет, это не его предметы", - сказала она, отвечая на вопрос о таких предметах, как математика и химия.
Гуревич также назвала российского лидера гуманитарием чистейшей воды.
"История - его любимый предмет был, литература - это основа основ" - подчеркнула Гуревич.