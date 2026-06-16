Учительница Путина рассказала, что в школе он был очень шустрым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учительница Вера Гуревич вспомнила, что Владимир Путин в школьные годы был очень шустрым.
- Она добавила, что он жил рядом со школой и забегал в класс одним из последних, но никогда не опаздывал на урок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в школьные годы был очень шустрым, вспомнила его учительница Вера Гуревич.
"Очень шустрый (ред. - был)", - сказала Гуревич в интервью RT, вспоминая о своем ученике.
Гуревич также вспомнила, что в совсем юные годы ее ученик был непоседливым и торопился выполнить заданное на уроке, поэтому ему нужно было давать дополнительные задания, чтобы "включить его в работу на все 45 минут".
"Приходилось и беседовать, и объяснять, и внушать. Но он был интересным учеником. Его интересовало все", - добавила педагог.