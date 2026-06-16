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Учительница Путина рассказала, что в школе он был очень шустрым - РИА Новости, 16.06.2026
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18:31 16.06.2026 (обновлено: 19:24 16.06.2026)
Учительница Путина рассказала, что в школе он был очень шустрым

Учительница Путина Гуревич рассказала, что в школьные годы он был очень шустрым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница Вера Гуревич вспомнила, что Владимир Путин в школьные годы был очень шустрым.
  • Она добавила, что он жил рядом со школой и забегал в класс одним из последних, но никогда не опаздывал на урок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в школьные годы был очень шустрым, вспомнила его учительница Вера Гуревич.
"Очень шустрый (ред. - был)", - сказала Гуревич в интервью RT, вспоминая о своем ученике.
Она рассказала, что будущий президент России жил рядом со школой и забегал в класс одним из последних, иногда даже обгоняя учителя. При этом Путин, как добавила педагог, никогда не опаздывал на урок - успевал "минутка в минутку".
Гуревич также вспомнила, что в совсем юные годы ее ученик был непоседливым и торопился выполнить заданное на уроке, поэтому ему нужно было давать дополнительные задания, чтобы "включить его в работу на все 45 минут".
"Приходилось и беседовать, и объяснять, и внушать. Но он был интересным учеником. Его интересовало все", - добавила педагог.
Президент РФ Владимир Путин и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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