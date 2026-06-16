Учительница Путина рассказала, что он был своим и во дворе, и в классе

Краткий пересказ от РИА ИИ Учительница Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила, что в школьные годы он многим интересовался.

Она добавила, что он был своим и во дворе, и в классе.

Гуревич отметила, что уже в 13 лет могла разговаривать с Путиным на взрослом уровне о различных вопросах.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила, что в школьные годы он многим интересовался и был своим и во дворе, и в классе.

"Он был интересным учеником. Его интересовало все. Я удивлялась. Ему было там лет 11—12, а его уже интересовало всё: и дворовые жители - мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были", - вспомнила Гуревич в интервью RT

Она рассказала, что спрашивала об этом самого Путина , когда он стал постарше.

"Я его спрашивала: "Почему так получалось, что ты свой, как говорится, мальчишка, и во дворе, и в классе?" Он говорит: "Потому что я всегда находил общий язык и с теми, и с другими. Мне было легко. Я любил познать, почему этих интересует больше двор, а другую категорию учеников интересует больше класс", — привела Гуревич беседу с Путиным.

Она отметила, что уже в юные годы ум будущего лидера России "был широко развит".

"Я уже где-то лет с 13 могла с ним разговаривать совершенно на взрослом языке, обсуждать различные вопросы, даже иногда, может быть, политические, те или иные события, которые происходили в то время", - рассказала педагог.

Гуревич вспомнила, что если Путина что-то интересовало, он мог попросить ее остаться после уроков, чтобы поговорить.

"Он меня спрашивал и о военных событиях - что я пережила, как я это воспринимала, как я после этого стала относиться к немецкой нации", - поделилась учительница.