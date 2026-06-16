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Учительница Путина рассказала, что он был своим и во дворе, и в классе - РИА Новости, 16.06.2026
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18:00 16.06.2026 (обновлено: 19:46 16.06.2026)
Учительница Путина рассказала, что он был своим и во дворе, и в классе

Учительница Путина Гуревич рассказала, что он был своим и во дворе, и в классе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи
Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила, что в школьные годы он многим интересовался.
  • Она добавила, что он был своим и во дворе, и в классе.
  • Гуревич отметила, что уже в 13 лет могла разговаривать с Путиным на взрослом уровне о различных вопросах.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич вспомнила, что в школьные годы он многим интересовался и был своим и во дворе, и в классе.
"Он был интересным учеником. Его интересовало все. Я удивлялась. Ему было там лет 11—12, а его уже интересовало всё: и дворовые жители - мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были", - вспомнила Гуревич в интервью RT.
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Она рассказала, что спрашивала об этом самого Путина, когда он стал постарше.
"Я его спрашивала: "Почему так получалось, что ты свой, как говорится, мальчишка, и во дворе, и в классе?" Он говорит: "Потому что я всегда находил общий язык и с теми, и с другими. Мне было легко. Я любил познать, почему этих интересует больше двор, а другую категорию учеников интересует больше класс", — привела Гуревич беседу с Путиным.
Она отметила, что уже в юные годы ум будущего лидера России "был широко развит".
"Я уже где-то лет с 13 могла с ним разговаривать совершенно на взрослом языке, обсуждать различные вопросы, даже иногда, может быть, политические, те или иные события, которые происходили в то время", - рассказала педагог.
Гуревич вспомнила, что если Путина что-то интересовало, он мог попросить ее остаться после уроков, чтобы поговорить.
"Он меня спрашивал и о военных событиях - что я пережила, как я это воспринимала, как я после этого стала относиться к немецкой нации", - поделилась учительница.
По ее словам, на такие вопросы будущего президента она отвечала, что у любой нации есть и положительные, и отрицательные черты - точно так же, как и в человеке.
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